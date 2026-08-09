"Istituire il Garante dei Diritti delle persone anziane": SìAmo Camporosso presenta una mozione e un regolamento

"A Camporosso gli over 65 sono circa 1.500, pari a quasi il 30% dei residenti: un dato che, secondo il gruppo consiliare, rende sempre più urgente l’istituzione di una figura dedicata alla promozione e alla difesa dei diritti della terza età" - dice il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso”, composto dai consiglieri Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che ha presentato una mozione per l’istituzione del Garante dei Diritti delle persone anziane nel comune di Camporosso, allegando anche una proposta di regolamento già pronta per l’approvazione in Consiglio comunale.

"L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione verso il tema dell’invecchiamento della popolazione e dalla necessità, secondo i proponenti, di dotare anche gli enti locali di strumenti adeguati per garantire tutela, ascolto e vicinanza alle persone anziane" -dice la minoranza - "La proposta prevede la nomina di un Garante indipendente tramite avviso pubblico, che operi a titolo gratuito e senza oneri significativi per il Comune. Tra le sue funzioni: la tutela dei diritti degli anziani, il monitoraggio dei servizi sociali e socio-sanitari, la raccolta di segnalazioni, la promozione di iniziative contro l’isolamento sociale e il dialogo con famiglie e associazioni del territorio".

"Abbiamo voluto presentare non solo una mozione ma anche un regolamento completo e immediatamente applicabile" – spiegano i consiglieri Morabito, Arsì e Bertaina – "Il Consiglio comunale ha così la possibilità di discutere una proposta concreta, senza ulteriori rinvii. La figura del Garante è già attiva in diversi Comuni italiani e rappresenta un punto di riferimento importante per cittadini e istituzioni. Su un tema come questo non dovrebbero esserci divisioni politiche. La tutela delle persone anziane riguarda tutta la comunità e confidiamo in un sostegno condiviso da parte del Consiglio comunale".

Con questa iniziativa, “SìAmo Camporosso” punta a "rafforzare l’attenzione dell’amministrazione verso una fascia di popolazione sempre più ampia, promuovendo strumenti di ascolto e tutela in un territorio dove quasi un cittadino su tre ha più di 65 anni".