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Politica | 09 agosto 2026, 18:28

Sant’Erim, la Liguria delle tradizioni: l’assessore Lombardi alla 28ª edizione nella Valle dei Maestri

Un incontro che unisce comunità, memoria e territorio: “Il nostro entroterra è un patrimonio turistico e umano da conoscere e preservare”

Sant’Erim, la Liguria delle tradizioni: l’assessore Lombardi alla 28ª edizione nella Valle dei Maestri

L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato oggi, in rappresentanza di Regione Liguria, alla 28ª edizione dell’incontro di Sant’Erim, nella suggestiva cornice della Valle dei Maestri.

Un appuntamento che ogni anno riunisce comunità e visitatori attorno alla piccola cappella di montagna, mantenendo vive tradizioni, memoria e legame con il territorio.

«Giornate come questa raccontano una Liguria autentica, fatta di comunità, tradizioni e luoghi straordinari da conoscere e preservare – dichiara Lombardi –. Il nostro entroterra ha un enorme valore anche dal punto di vista turistico: esperienze come Sant’Erim permettono di scoprirlo attraverso la sua storia e, soprattutto, attraverso le persone che continuano a viverlo e a custodirlo».

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