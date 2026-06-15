Sanremo: lavori fermi da mesi a San Martino, il Polo Civico chiede chiarimenti sulla situazione della strada chiusa

A San Martino cresce la preoccupazione per una situazione che, secondo quanto denunciato dal Polo Civico, si protrae ormai da circa sei mesi senza che il cantiere abbia registrato nuovi avanzamenti. Al centro della segnalazione c’è un intervento affidato a Rivieracqua, dove un’area di scavo risulta ancora aperta e protetta da alcune tavole. I residenti lamentano la presenza di cattivi odori, problemi di igiene e la comparsa di topi, oltre al fatto che il passaggio lungo la stradina sia attualmente interdetto.

“Il buco è coperto con delle tavole, arrivano miasmi e topi ed è proprio davanti all’ingresso di una abitazione. La stradina è chiusa al passaggio e chiediamo alle autorità competenti per quale motivo si lascino cittadini, anche con problemi di deambulazione, in questa situazione. Sei mesi senza un giorno di lavoro”, denuncia il Polo Civico. Il gruppo chiede quindi un intervento degli enti competenti e maggiori informazioni sulle tempistiche per la ripresa e il completamento dei lavori, affinché possano essere risolti i disagi segnalati dai cittadini della zona.