Sanità, Sanna e Ioculano (PD): "Case di Comunità lontane dal modello previsto e guardie mediche scoperte"

"Abbiamo assistito all'ennesima operazione di autocelebrazione della Giunta Bucci-Nicolò. Il G19+2 Sanità ospitato ai Magazzini del Cotone si è trasformato nella fiera del 'va tutto bene', con esponenti del centrodestra impegnati a magnificare le presunte eccellenze della sanità ligure e perfino a celebrare le intuizioni comunicative dell'assessore Nicolò sulle Case di Comunità, quei manifesti che tanto hanno fatto discutere in questi giorni".

Lo dichiarano il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna e il consigliere regionale PD e vicepresidente della Commissione Sanità Enrico Ioculano.

"La narrazione a cui ci ha abituato il binomio Bucci-Nicolò racconta una Liguria nella quale tutto funziona. La realtà, però, è molto diversa. Medici, operatori e cittadini convivono ogni giorno con gravi carenze organizzative e difficoltà evidenti nel far funzionare le Case di Comunità secondo il modello previsto dal Pnrr, manca quel lavoro d'équipe multidisciplinare integrato con il resto del sistema sanitario territoriale, manca personale sufficiente, tutto si regge solo grazie ai sacrifici e all’abnegazione di chi opera nelle strutture anche se sotto organico. Sarebbe stato più utile e più onesto aprire un confronto serio su ciò che ancora non funziona, riconoscendo che i processi organizzativi richiedono tempo, investimenti e programmazione, invece di limitarsi a raccontare una situazione che non corrisponde a quella vissuta quotidianamente dai cittadini", sottolineano.

“A rendere ancora più paradossale il quadro è l’attesa per l’intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci, un ministro che si era impegnato a portare avanti una riforma fondamentale per il Servizio sanitario nazionale e che, proprio su quel terreno, è stato di fatto sconfessato dalla sua stessa maggioranza. Un elemento che dimostra quanto sia fragile e contraddittoria la strategia del centrodestra sulla sanità, a livello nazionale come a livello regionale. Mentre si moltiplicano gli annunci e le celebrazioni, i dati e i fatti di queste ore parlano da soli. Anche ieri si è registrata l'ennesima domenica difficile per la continuità assistenziale, con numerosi turni di guardia medica scoperti. Questa la realtà il resto le solite parole di propaganda basate sul nulla", concludono Sanna e Ioculano.