Pompeiana, alla festa tradizionale di Sant'Antonio presente l'Assessore regionale Marco Scajola: "Un patrimonio da valorizzare"

L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola ha partecipato a Pompeiana alle celebrazioni per la Festa di Sant’Antonio. Prima della Santa Messa, insieme al sindaco Vincenzo Lanteri e all’amministrazione comunale, ha effettuato un sopralluogo durante il quale è stato illustrato uno studio che l’amministrazione comunale sta portando avanti come rigenerazione urbana.

La giornata è poi proseguita con la Santa Messa e la tradizionale processione con la statua di Sant’Antonio lungo la borgata Barbarasa, accompagnata dalla Banda Musicale di Pompeiana, guidata dal capobanda Daniele Conio.

“Le feste patronali rappresentano momenti di grande valore per le nostre comunità perché custodiscono storia, tradizioni, fede e senso di appartenenza – dichiara l’assessore Scajola –. Pompeiana dimostra come sia possibile mantenere vive le proprie radici guardando al futuro attraverso progetti che valorizzano il territorio e gli spazi pubblici. Il progetto illustrato va proprio in questa direzione e si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione e valorizzazione del borgo. Regione Liguria continua a sostenere i comuni, in particolare quelli dell’entroterra, attraverso interventi di rigenerazione urbana capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini e preservare l’identità dei borghi. A Pompeiana abbiamo finanziato opere per complessivi 407mila euro, tra la riqualificazione dell’area dell’edificio comunale ad uso polivalente e il recupero degli antichi lavatoi di via De Gasperi”.