Consiglio comunale di Riva Ligure, convocata la seduta del 19 giugno: bilancio, Tari e servizi tra i temi

Il presidente del Consiglio comunale di Riva Ligure, dott. Franco Nuvoloni, ha convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione per venerdì prossimo alle 19 nella sala delle adunanze consiliari. In caso di mancata conclusione della discussione dei punti iscritti all’ordine del giorno, la seduta proseguirà il giorno successivo alla stessa ora.

Tra i punti principali all’ordine del giorno figura la lettura e approvazione dei verbali della seduta del 26 marzo 2026, oltre alla trattazione della mancata ratifica della deliberazione della Giunta comunale relativa alla variazione urgente del bilancio di previsione 2026/2028 e ai conseguenti provvedimenti previsti dal Testo unico degli enti locali. Particolare rilievo avrà l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2025, uno degli atti più importanti della programmazione economico-finanziaria dell’ente.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a votare diverse convenzioni per la gestione associata di servizi comunali, tra cui quella del servizio istruzione tra i Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Terzorio per il periodo compreso tra il 1° agosto 2026 e il 31 luglio 2029, la convenzione con la Stazione unica appaltante della Provincia di Imperia per la gara relativa al servizio di assistenza individualizzata per gli anni scolastici 2026/2027 e 2028/2029, e quella per il servizio di segreteria comunale associata con i Comuni di Camporosso e Pontedassio.

All’attenzione dell’assemblea anche il nuovo testo modificato del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le comunicazioni del sindaco in merito agli impegni pluriennali di competenza degli esercizi successivi al bilancio 2026/2028. Una seduta che si preannuncia quindi particolarmente significativa, soprattutto per le decisioni riguardanti bilancio, servizi ai cittadini e organizzazione amministrativa del Comune.