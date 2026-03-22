Ventimiglia, richiami ai dipendenti comunali. Martinetto: "Colpendo tutti si rischia di alimentare sfiducia e compromettere l’efficienza dei servizi"

Un richiamo ai dipendenti comunali al rispetto del codice di comportamento. Dopo il cartello informativo che invita assessori e consiglieri comunali a usare il badge, una nuova circolare diffusa in comune a Ventimiglia crea interrogativi e polemiche.

La nota invita, per esempio, a dare del 'Lei' ai componenti dell’amministrazione comunale e a non effettuare dichiarazioni alla stampa. Sanzioni e provvedimenti sono previsti per coloro che non rispetteranno il codice di comportamento. "Di fronte alle indicazioni diffuse dall’amministrazione comunale, ritengo doveroso esprimere una posizione chiara a tutela dei dipendenti" - dice il consigliere comunale di minoranza di Federazione Civica con Ventimiglia nel cuore Nico Martinetto - "Se oggi si avverte un problema di autorevolezza, di programmazione o di coordinamento, non è certo scaricando la responsabilità sul personale che si risolve la situazione. I lavoratori del Comune hanno dimostrato negli anni di saper operare con competenza, dedizione e professionalità, spesso supplendo proprio alle carenze organizzative di chi dovrebbe guidare la macchina amministrativa".

"Richiamare un singolo comportamento può essere legittimo ma lo si fa con discrezione, con metodo e senza trasformare un episodio in un’accusa generalizzata all’intero corpo dei dipendenti. Le comunicazioni che colpiscono tutti indistintamente rischiano solo di minare il clima interno, alimentare sfiducia e compromettere ulteriormente l’efficienza dei servizi" - sottolinea Martinetto - "Prima di giudicare il lavoro degli altri, chi amministra dovrebbe avere il coraggio di valutare il proprio operato, riconoscere eventuali errori e assumersi la responsabilità delle scelte organizzative. Solo così si costruisce un rapporto sano e produttivo tra amministrazione e personale, fondato sul rispetto reciproco e non sulla minaccia di sanzioni".