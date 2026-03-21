Marco Scajola nominato socio benemerito nazionale dell’A.N.F.I.: riconoscimento consegnato dalla sezione di Sanremo

L’assessore regionale Marco Scajola è stato nominato socio benemerito dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.), con un riconoscimento di carattere nazionale conferito dalla presidenza centrale di Roma.



La benemerenza è stata consegnata dal presidente della sezione A.N.F.I. di Sanremo, Antonio Piccirillo, che ha voluto valorizzare il contributo e la costante vicinanza dimostrati dall’assessore nei confronti dell’Associazione, di cui Scajola era già socio simpatizzante. La qualifica di socio benemerito, è riservata a personalità che si distinguono per il sostegno alle attività associative e per l’impegno nella promozione dei valori fondanti dell’Associazione.



“Essere nominato socio benemerito nazionale dell’A.N.F.I. è per me motivo di grande orgoglio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola – e rappresenta un riconoscimento importante che rafforza un legame costruito nel tempo, fondato su valori condivisi, rispetto istituzionale e spirito di servizio. Ringrazio la Presidenza nazionale, il presidente della sezione di Sanremo Antonio Piccirillo e tutti i membri dell’Associazione per questo attestato di stima”.



“È un onore e un piacere conferire questa benemerenza nazionale all’assessore Marco Scajola – sottolinea il presidente Antonio Piccirillo – un riconoscimento che arriva direttamente dalla Presidenza nazionale di Roma e che testimonia l’apprezzamento per la sua attenzione e la vicinanza dimostrata nei confronti della nostra Associazione. Lo ringraziamo per il sostegno verso il mondo dei Finanzieri in congedo e i valori che rappresentiamo”.

