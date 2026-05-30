Borgo, Rossano rilancia il tema della fermata del bus: "Serve un intervento rapido per i residenti"

Non solo ecoisole. Nel corso del sopralluogo effettuato dall'amministrazione comunale in via Martiri per affrontare le criticità legate al posizionamento delle isole ecologiche, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha fatto tappa anche in piazza del Borgo, dove è tornata al centro dell'attenzione un'altra questione particolarmente sentita dai residenti: la soppressione della fermata dell'autobus a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza.

A riportare il tema all'attenzione dell'amministrazione è stato il consigliere comunale Massimo Rossano, che ha ricordato le problematiche già evidenziate nei giorni scorsi e le numerose segnalazioni ricevute dagli abitanti della zona, in particolare dalle persone anziane.

Secondo Rossano, la rimozione della fermata ha creato notevoli disagi a una fascia della popolazione che fa largo affidamento sul trasporto pubblico per gli spostamenti quotidiani. Una situazione che, a suo giudizio, richiede una risposta rapida e concreta da parte degli enti competenti.

"Molti residenti, soprattutto anziani, chiedono un intervento repentino per ristabilire la fermata eliminata durante i lavori di rifacimento della piazza", ha evidenziato il consigliere, sottolineando come il tema continui a suscitare preoccupazione nel quartiere.

Nel corso dell'incontro con il sindaco, Rossano ha inoltre ribadito la propria disponibilità a svolgere un ruolo di raccordo tra amministrazione e cittadini, raccogliendo le istanze provenienti dal territorio e favorendo il dialogo necessario per individuare una soluzione condivisa.

La questione della fermata del bus si aggiunge così a quella delle ecoisole, entrambe considerate dai residenti del Borgo problematiche che incidono direttamente sulla qualità della vita del quartiere. Resta ora da capire quali saranno le valutazioni dell'amministrazione comunale e se potranno arrivare, nelle prossime settimane, risposte concrete alle richieste avanzate dagli abitanti della zona.