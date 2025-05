Bordighera, mercato del giovedì più accorpato: alcuni banchi saranno spostati (Foto)

Alcuni banchi del mercato del giovedì a Bordighera verranno spostati e accorpati. Le modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche sul mercato settimanale sono state discusse durante la commissione consiliare per gli Affari Generali e la Programmazione del comune di Bordighera convocata in mattinata presso la sala Giunta di Palazzo Garnier.

La discussione ha riguardato, in particolare, la prima area mercatale. "Si è convenuto di modificare ancora in via temporanea l'area mercatale in seguito all'esecuzione del secondo lotto dei lavori sul lungomare Argentina, che vanno dal sottopasso di piazza Bengasi al collegamento con il sottopasso di piazza Eroi della Libertà" - viene illustrato durante la commissione - "Stringendo i banchi recupereremo gli spazi dove vi è la pista ciclabile. Il mercato sarà concentrato, accorciato e ristretto al precedente. Non sono pervenute obiezioni o osservazioni in seguito all'incontro con le associazioni di categoria in merito al cambiamento. Se la soluzione, al momento temporanea, soddisfacesse gli ambulanti potrebbe diventare anche definitiva".

Una nuova planimetria provvisoria del mercato settimanale del giovedì resa necessaria a causa dei lavori di riqualificazione del lungomare. "Le modifiche comporteranno lo spostamento di una parte di banchi, che attualmente è sul piazzale Mediterraneo" - specifica l'assessore Martina Sferrazza - "Verrà una doppia fila davanti al Kursaal e in parte saranno sulla pista ciclabile, che durante il mercato non si potrà perciò utilizzare. Dovremo eliminare i paletti che delimitano determinati spazi ma anche risistemare la segnaletica sia orizzontale che verticale. E' il frutto di una collaborazione con le associazioni di categoria che per il momento si dimostrano molto contenti di questo spostamento. Rimarranno più accorpati e, quindi, saranno più vicini. Una soluzione sperimentale che potrebbe, però, diventare definitiva se saranno felici di questo cambiamento. Nell'ultimo incontro è piaciuta molto la nuova planimetria. Gli ambulanti avranno un periodo di prova e poi valuteremo insieme a loro prima di fare eventuali planimetrie definitive. Come abbiamo collaborato finora, al termine dei lavori, li richiameremo per valutare insieme il futuro del mercato".

I banchi saranno posizionati a partire dall’area del “Baretto” fino all’altezza del ponte sul torrente Borghetto. Nella zona che comprende la discoteca “Kursaal”, inoltre, i banchi saranno collocati in doppia fila. "C'è una necessità, ne prendiamo atto" - dice il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Speriamo che a lavori ultimati si trovi una soluzione definitiva per il mercato ambulante perché negli ultimi mesi è stato spostato da una parte all'altra".

La pratica, che in commissione ha ottenuto quattro voti favorevoli e quattro astenuti, sbarcherà in consiglio comunale venerdì prossimo.