Capodanno, Sanremo guarda avanti: lo spettacolo dei droni apre a un nuovo modo di festeggiare

La soddisfazione per lo spettacolo dei droni va ben oltre un semplice risultato positivo in chiave turistica. A Sanremo, la notte di Capodanno ha lasciato soprattutto una sensazione nuova: quella che rinunciare ai classici fuochi d’artificio non solo è possibile, ma può anche funzionare. Lo show di luci sul molo, tra droni e coreografie nel cielo, è stato accolto con entusiasmo da residenti e turisti, che hanno premiato la scelta del Comune con un consenso diffuso e trasversale.

Il segnale è forte e arriva in un contesto che da anni vede ambientalisti e animalisti chiedere soluzioni alternative ai botti tradizionali, per ridurre l’impatto ambientale e tutelare gli animali. Avere la conferma che un’altra strada esiste – magari non da imboccare subito in modo definitivo, ma da costruire nel tempo – mette Sanremo nelle condizioni di poter diventare uno dei primi comuni della Riviera a sperimentare un nuovo modo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

È presto per parlare di scelte strutturali, ma il feedback raccolto dopo la serata è stato talmente positivo da rendere inevitabile una riflessione. La città ha dimostrato che l’innovazione può convivere con la tradizione: nella notte di Capodanno, droni e fuochi hanno dialogato nello stesso cielo, offrendo uno spettacolo capace di emozionare senza rinunciare al rispetto per l’ambiente.

E chissà che, guardando al futuro, non si possa immaginare un ritorno del “concertone” affiancato da nuove tecnologie, con i droni a fare da scenografia. La lezione che resta è chiara: a volte la forza delle idee, unita al lavoro di squadra tra amministrazione, uffici, volontari e forze dell’ordine, può valere quanto – se non più – di un grande budget. Sanremo, ancora una volta, ha dimostrato di saper guardare avanti senza perdere il legame con ciò che è stata, entrando nel futuro con il passato ancora in mano.