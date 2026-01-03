ARTIturismo: Sapori Liguri, qualità e produzione artigianale dal 1986 (Foto e Video)

La storia della famiglia Brun inizia nel 1986 quando le macine dei frantoi giravano ancora grazie alla forza dell’acqua e Carlo Brun decide di aprire un piccolo frantoio a Villa Faraldi. Oggi, arrivati alla quinta generazione, i Brun mettono nei loro prodotti tutti i segreti tramandati da Carlo, stando però attenti alle nuove frontiere della tecnologia.

La loro impresa familiare è composta da quattro persone: Clemente Brun, Andrea Brun, sua moglie Federica e la piccola Melissa. L’azienda si trova a S. Bartolomeo al Mare in via Roma, 131 e produce olio extra vergine di oliva cultivar Taggiasca, olive, pesto, paté, sughi, salse, marmellate e confetture. Il frantoio della famiglia Brun si trova invece in via Pairola, un frantoio moderno in doppia estrazione con metodo Sinolea; l’estrazione a freddo serve a mantenere le qualità organolettiche dei prodotti. La loro filosofia impone alti standard qualitativi per offrire ai loro clienti un’esperienza culinaria unica.

Utilizzano solo materie prime freschissime e locali perché credono nella genuinità come elemento indispensabile per i loro prodotti. L’intero processo produttivo è completamente fatto a mano sino all’etichettatura. Grazie all’esperienza maturata negli anni e alle nuove tecnologie a disposizione, l’azienda oggi riesce a produrre un olio di qualità nettamente superiore agli anni precedenti. I titolari di Sapori Liguri utilizzano l’oliva taggiasca, che è di una qualità molto delicata e necessita di una lavorazione a poche ore dalla raccolta. La famiglia Brun crede sia indispensabile il contatto diretto con tutto quello che produce, infatti cura tutto il ciclo dell’olio, dall’estrazione alla vendita.

Al fine di offrire un servizio comodo e veloce, sono operativi con spedizioni mezzo corriere espresso su tutto il territorio nazionale.