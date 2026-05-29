Sanremo, visita in Comune da parte di un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Centro Levante

Visita oggi in Comune a Sanremo da parte di un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo Centro Levante. I ragazzi, accompagnati dai propri insegnanti, sono stati accolti dal sindaco Alessandro Mager, dal vicesindaco con delega alle scuole Fulvio Fellegara, dal presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande e dall’assessore Silvana Ormea.

La visita, dopo un primo saluto presso l’ufficio del sindaco, è proseguita nell’aula del consiglio comunale, dove sono stati illustrati i compiti dell’assise, per concludersi infine nelle sale di rappresentanza: giunta, matrimoni e sala degli specchi. Prima di lasciare Palazzo Bellevue, gli studenti hanno ricevuto in dono una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

Un’occasione per vedere da vicino il Comune, incontrare il sindaco e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, scoprendo così dall’interno il funzionamento della vita amministrativa cittadina.