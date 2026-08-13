Borgo Tinasso, l’asilo riaprirà a settembre: confermata l’apertura per l’anno scolastico 2026-2027

La scuola dell’infanzia di Borgo Tinasso sarà pronta ad accogliere nuovamente bambini e personale con l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027. A confermarlo sono gli assessori comunali Massimo Donzella, con delega ai Lavori Pubblici, e Fulvio Fellegara, assessore ai Servizi Sociali, che hanno rassicurato le famiglie dopo le domande emerse nelle ultime settimane sul completamento del cantiere e sui tempi dell’inaugurazione. La nuova struttura, attesa da anni dal quartiere e dall’intera città, entrerà quindi regolarmente in funzione. Le pre iscrizioni sono già in corso, mentre il taglio del nastro è previsto nei primi giorni di settembre, a pochi giorni dall’apertura ufficiale dell’anno didattico.

Una risposta che mette fine ai dubbi legati al calendario e al possibile ritorno dei bambini nella loro sede originaria. "L’obiettivo è quello di garantire l’apertura della scuola con il nuovo anno scolastico 2026-2027 – hanno confermato Donzella e Fellegara – e stiamo lavorando affinché tutte le procedure vengano completate nei tempi previsti". Il nuovo plesso rappresenta uno degli interventi più importanti realizzati nel settore dell’edilizia scolastica cittadina grazie ai fondi del PNRR e consentirà di sostituire definitivamente le vecchie strutture prefabbricate che per decenni hanno ospitato la scuola". La storia della nuova scuola di Borgo Tinasso nasce infatti dall’esigenza di superare una situazione ormai non più adeguata. I vecchi prefabbricati, risalenti al 1974, non rispondevano più agli standard moderni in termini di sicurezza, efficienza energetica e qualità degli spazi. Il Comune di Sanremo ha quindi partecipato ai bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ottenendo il finanziamento per la demolizione e la ricostruzione completa dell’edificio. Il progetto prevedeva la realizzazione di una scuola moderna, antisismica e sostenibile, con quattro sezioni per un totale di circa 120 bambini.

Il percorso dei lavori, però, non è stato privo di difficoltà. Il cantiere è partito nel settembre del 2023, con il trasferimento temporaneo degli alunni in altri plessi per consentire la demolizione delle vecchie strutture e l’avvio dell’intervento. Dopo la prima fase, il cronoprogramma aveva subito un rallentamento, legato anche alla necessità di intervenire sulla cabina elettrica che serve il quartiere, un passaggio tecnico indispensabile per poter procedere con le lavorazioni successive. Una situazione che aveva alimentato preoccupazioni tra residenti e famiglie, soprattutto per il lungo periodo di apparente fermo del cantiere. La svolta è arrivata nel 2025, quando il cantiere ha ripreso ritmo e sono entrate nel vivo le opere strutturali. Il muro di contenimento, le lavorazioni in legno e gli interventi sugli impianti hanno segnato una nuova fase dell’opera, riportando l’attenzione sulla possibilità concreta di rispettare il nuovo cronoprogramma. A gennaio 2026 l’Amministrazione aveva già confermato che i lavori procedevano nella fase conclusiva, con l’obiettivo di consegnare alla città un edificio completamente rinnovato.

Nei mesi successivi il lavoro è proseguito verso le ultime finiture e gli adempimenti necessari per arrivare all’apertura. Il sopralluogo effettuato nei mesi scorsi aveva evidenziato un cantiere ormai avanzato, con le squadre impegnate nel completamento degli impianti e nelle lavorazioni finali. L’intervento, che complessivamente si inserisce nel piano di riqualificazione delle scuole cittadine finanziate con risorse PNRR, rappresenta un investimento strategico per il quartiere e per le famiglie sanremesi. Ora l’ultimo passaggio sarà quello dell’inaugurazione, fissata per i primi giorni di settembre. Un appuntamento che arriverà poco prima del suono della prima campanella e che restituirà al quartiere di Borgo Tinasso una scuola completamente nuova dopo anni di attesa. Per molte famiglie sarà il momento di vedere concretizzarsi un progetto che ha attraversato difficoltà, rallentamenti e cambi di programma, ma che ora si prepara finalmente ad aprire le proprie porte ai bambini.