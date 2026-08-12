Eclissi, Sanremo con il naso all'insù: il litorale si riempie, tutti a caccia dello spettacolo nel cielo di agosto

Anche Sanremo sta vivendo una serata decisamente particolare, con il litorale trasformato in un grande punto di osservazione a cielo aperto. Le fotografie scattate in queste ore raccontano infatti una città che ha deciso di non perdersi l'appuntamento con l'eclissi. Da una parte all'altra della costa sono moltissime le persone che si sono organizzate per trovare il posto migliore. C'è chi ha scelto la spiaggia, chi la passeggiata e chi si è sistemato nei punti più panoramici affacciati sul mare. Sedie, asciugamani, teli e attrezzature per l'osservazione hanno iniziato a comparire lungo il litorale.

Un'attesa che conferma quanto sia forte la curiosità per un fenomeno annunciato come uno dei più importanti degli ultimi decenni. E Sanremo, complice anche una serata estiva e il fascino del mare, si prepara a fare da cornice allo spettacolo. Le immagini parlano chiaro: sono davvero tantissimi quelli che hanno deciso di alzare gli occhi al cielo. Dopo la vera e propria caccia agli occhialini per l'eclissi andata in scena fin dalla mattinata, l'attenzione si è quindi spostata direttamente sui luoghi dai quali assistere al fenomeno. Tabacchini, negozi di ottica e punti vendita sono stati presi d'assalto da chi voleva procurarsi i dispositivi necessari per osservare il Sole senza rischi. In diversi casi le scorte sono terminate rapidamente, lasciando senza possibilità di acquisto chi si è mosso soltanto nelle ore successive. Dai tabacchini raccontano che "circa un cliente su due entrava chiedendo proprio gli occhialini". Anche i dispositivi distribuiti con alcune edizioni dei quotidiani sono andati rapidamente esauriti. Una corsa che ha interessato non soltanto Sanremo, ma diverse località italiane, confermando l'eccezionale interesse suscitato dall'appuntamento.

Il colpo d'occhio sul litorale è quello di una città pronta a fermarsi per qualche minuto con il naso all'insù. Le persone si sono organizzate in ogni modo, cercando di conquistare un angolo dal quale avere una visuale libera verso il cielo. C'è chi ha portato con sé gli occhialini acquistati all'ultimo momento e chi si è attrezzato per vivere l'attesa in compagnia. Le spiagge diventano così una sorta di grande platea naturale, con il mare davanti e il cielo come unico palcoscenico. Le fotografie che accompagnano questo articolo restituiscono proprio questa atmosfera: un litorale affollato e curioso, pronto a vivere insieme un appuntamento speciale.

L'inizio dell'eclissi alle 19.30, mentre il momento di maggiore interesse poco prima delle 20. Per molti sarà l'occasione per osservare un fenomeno che non capita certo tutti i giorni e che, secondo gli esperti, richiederà diversi anni prima di poter assistere a qualcosa di comparabile.

A Sanremo, intanto, la sensazione è già quella di una grande serata collettiva: tutti a guardare il cielo.