Febbre da eclissi a Sanremo: caccia agli occhialini, scorte esaurite in poche ore

La febbre da eclissi colpisce anche Sanremo: quest'oggi infatti, oltre che le stelle cadenti, sarà possibile vedere in cielo anche questo evento astronomico che, dicono gli esperti, sarà uno dei più grandi degli ultimi decenni e sarà necessario attendere diversi anni per un qualcosa di portata simile. L'inizio sarà intorno alle 19.30, con picco previsto poco prima delle 20. E ovviamente nessuno vuole perderselo: questa mattina infatti è partita una vera e propria "caccia agli occhialini": entrando in un tabacchino o in un negozio di ottica è facilissimo trovare qualcuno che chiede un paio di lenti apposta per poter guardare l'eclissi in sicurezza e già nella tarda mattinata molti hanno dovuto ricevere risposta negativa, dato che la domanda è stata talmente ampia da portare a un velocissimo esaurimento.

Dei clienti del giorno, praticamente il 50% entrava a chiedere per un paio di occhiali, raccontano dai tabacchini, mentre alcuni ottici hanno dovuto addirittura mettere l'annuncio online specificando di aver terminato la merce. E a poco sono serviti i dispositivi messi a disposizione dai quotidiani cartacei, inclusi con l'edizione odierna, dato che anch'essi sono andati esauriti quasi subito. Un fenomeno di un'entità che ha spiazzato tutti, non solo a Sanremo, ma nell'Italia intera.

Per chi non è riuscito a procurarseli toccherà rinunciare per questa volta (almeno alla visuale diretta), dato il rischio elevato di danni alla vista, in attesa del prossimo fenomeno astronomico significativo: per chi invece è stato più fortunato procurandosi il necessario, buono spettacolo. Quel che è certo è che sarà facile vedere spiagge lungo l'intero litorale piene di persone organizzate per assistere al fenomeno.