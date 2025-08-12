Sanremo: al pronto soccorso il 25% di pazienti più rispetto a luglio, circa 120 accessi al giorno e molti malori per il caldo

Durante questa settimana di Ferragosto, il pronto soccorso di Sanremo ha registrato un incremento degli ingressi del 25% rispetto agli stessi giorni di luglio, mantenendosi costantemente sopra i 120 accessi al giorno. Un aumento che potrebbe essere attribuito all'afflusso di turisti e alla maggiore presenza di persone in città durante il periodo festivo.

Gli esperti prevedono che, se il caldo prolungato dovesse continuare, si potrebbero osservare effetti più evidenti tra circa 4 o 5 giorni, con possibili ripercussioni sulla salute pubblica e un ulteriore aumento degli accessi al pronto soccorso. Un dato interessante riguarda i codici rossi, che rappresentano le situazioni di emergenza più gravi: il 75% di questi casi sono turisti. Questo sottolinea come l'afflusso di visitatori influenzi la richiesta di assistenza medica e la gestione delle emergenze in città.

Il periodo di Ferragosto sta mettendo a dura prova il pronto soccorso sanremese che però sta reggendo molto bene l’urto di pazienti sia locali che turisti, evidenziando una pianificazione adeguata e di misure preventive per garantire la sicurezza tutti. In queste condizioni Asl, ospedali e strutture sociosanitarie devono rispettare una serie di norme. In particolare, sono previste dimissioni protette per soggetti a rischio (anziani e fragili), ossia garantendo assistenza e possibilità di difesa dalle ondate di calore.

“Continuiamo a monitorare la situazione – spiega Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria – a partire dai pronto soccorso, dove per ora non si è registrato un particolare afflusso legato alle ondate di calore. Sappiamo però che nei prossimi giorni il caldo persisterà e questo aumenta il rischio per i cittadini, in particolare per anziani e fragili. Invitiamo come sempre i cittadini a rispettare le regole di buon senso: evitare di uscire nelle ore più calde, evitare di praticare attività fisica all’aperto nelle ore più calde, bere con regolarità e alimentarsi in modo corretto, evitando alcolici e bevande gassate, conservare correttamente i farmaci e modificare le assunzioni degli stessi solo dopo consulto con il proprio medico”.