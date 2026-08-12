Ventimiglia, pubblicato il bando per due Funzionari Assistenti Sociali a tempo indeterminato

Il Comune di Ventimiglia prosegue nel percorso di rafforzamento della propria struttura organizzativa e dei servizi rivolti alla cittadinanza con un nuovo concorso pubblico finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due Funzionari Assistenti Sociali, appartenenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Il bando prevede inoltre la riserva di un posto in favore degli operatori volontari del Servizio Civile Universale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’inserimento di nuove professionalità consentirà di consolidare ulteriormente il lavoro dei Servizi Sociali del Comune, con particolare attenzione alla presa in carico delle persone e delle famiglie in situazione di disagio, vulnerabilità o marginalità, alla promozione dell’inclusione sociale e alla costruzione di percorsi personalizzati di accompagnamento.

Tra le attività previste per le figure professionali ricercate rientrano il segretariato sociale, la progettazione degli interventi, la valutazione dei bisogni, il lavoro con le famiglie e le persone fragili, la collaborazione con i servizi territoriali e le équipe multidisciplinari, oltre alle attività connesse alla tutela delle persone minorenni e fragili e ai rapporti con l’Autorità Giudiziaria.

Per partecipare è necessario, tra gli altri requisiti, essere in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal bando, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali, oltre alla patente di guida di categoria B.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il Portale unico del reclutamento InPA, entro il termine perentorio del 29/08 alle ore 23.39. È prevista una tassa di concorso di 10 euro.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, comprese le date, gli orari e le sedi delle prove, saranno pubblicate sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Il bando integrale e tutte le informazioni sulla procedura sono disponibili sui canali istituzionali del Comune di Ventimiglia e sul portale InPA.