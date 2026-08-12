Trasporto pubblico nella nostra provincia, scattano due petizioni on line: "Servono autisti e mezzi per garantire continuità"

Due petizioni online per chiedere interventi urgenti sul trasporto pubblico in provincia di Imperia e, in particolare, per garantire continuità e sicurezza del servizio. A lanciarle sono state Cinzia Sofo e Barbara Bottini, residente in Liguria, che denuncia le difficoltà che, a suo giudizio, si sarebbero acuite negli ultimi mesi a causa delle criticità nella gestione del trasporto pubblico locale. Le raccolte, pubblicata sulla piattaforma Change.org, hanno raggiunto rispettivamente 200 e 50 firme verificate. Nel testo vengono richiamate le difficoltà incontrate quotidianamente da pendolari, studenti e anziani, categorie che dipendono in modo particolare dalla regolarità dei collegamenti per raggiungere il lavoro, gli istituti scolastici e le destinazioni abituali.

Al centro delle petizioni ci sono soprattutto le conseguenze dei tagli alle frequenze degli autobus di Riviera Trasporti. Secondo quanto riportato, la riduzione delle corse avrebbe lasciato molti utenti senza alternative facilmente accessibili, aumentando le difficoltà negli spostamenti quotidiani. La promotrice parla anche di "tagli improvvisi senza preavviso", sostenendo che l'assenza di informazioni tempestive renda più complicato per gli utenti organizzare il viaggio e contare con certezza sul servizio pubblico. Si tratta, nel testo della petizione, di una situazione ritenuta ormai "insostenibile" e tale da incidere sulla qualità della vita di una parte della popolazione.

Le richieste sono rivolte alle istituzioni riguarda la possibilità di intervenire con risorse straordinarie per affrontare le carenze di personale e di mezzi. Viene chiesto ai sindaci dei Comuni interessati di collaborare con la Regione Liguria per destinare fondi di emergenza all'assunzione di nuovi autisti, compreso il ricorso a personale interinale, e al noleggio di vetture sostitutive. L'obiettivo indicato è quello di coprire i turni che dovessero rimanere scoperti e assicurare una maggiore regolarità delle corse. Una soluzione che, nelle intenzioni della promotrice, dovrebbe contribuire a garantire la continuità del servizio anche nelle fasi di maggiore difficoltà.

Nelle petizioni viene inoltre rivolto un appello direttamente a Riviera Trasporti, alla quale si chiede di ripristinare le frequenze precedenti e di mettere a disposizione degli utenti informazioni puntuali sugli orari. "Pubblicare orari chiari e aggiornati" è una delle richieste contenute nel documento, insieme alla necessità di fornire maggiore certezza a chi utilizza quotidianamente gli autobus. Secondo la promotrice, la trasparenza sulle variazioni del servizio sarebbe infatti un elemento essenziale per ristabilire la fiducia degli utenti e consentire loro di programmare con maggiore affidabilità gli spostamenti.

Un ulteriore destinatario degli appelli è il Prefetto di Imperia, chiamato dalla promotrice a vigilare sulla continuità e sulla sicurezza del servizio. Nel testo viene sottolineata la necessità che la rete di trasporto pubblico sia in grado non soltanto di rispondere alle esigenze quotidiane, ma anche di affrontare eventuali situazioni di emergenza. La richiesta si inserisce quindi in un quadro più ampio, che non riguarda esclusivamente il numero delle corse, ma anche la capacità del sistema di garantire collegamenti affidabili e informazioni aggiornate agli utenti. "È imperativo che si agisca rapidamente", scrive Bottini nella petizione, sollecitando un intervento coordinato.

Le raccolte di firme rappresentano, al momento, iniziative promosse online, con sottoscrizioni verificate indicate sulla pagina della petizione. Il documento non costituisce quindi una rilevazione statistica del disagio degli utenti del trasporto pubblico, ma raccoglie le richieste e le considerazioni della sua promotrice. La questione sollevata riguarda comunque un tema particolarmente sensibile per il territorio: la disponibilità di collegamenti pubblici regolari rappresenta infatti un elemento importante per pendolari, studenti, anziani e per chi non dispone di un mezzo privato. La petizione punta ora a raccogliere ulteriori adesioni e a portare le richieste all'attenzione degli enti coinvolti.

Al centro delle iniziative resta dunque la richiesta di garantire continuità e sicurezza del trasporto pubblico, attraverso interventi considerati dalla promotrice immediatamente praticabili, come l'assunzione di autisti e il ricorso a mezzi sostitutivi. Regione Liguria, Comuni, Riviera Trasporti e Prefettura sono individuati come interlocutori, ciascuno per le proprie competenze. La petizione chiede in sostanza che, di fronte alle difficoltà segnalate, vengano individuate soluzioni capaci di ridurre i disagi e rendere il servizio maggiormente prevedibile per chi lo utilizza ogni giorno. Le petizioni restano aperte online.