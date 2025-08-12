Sanremo: si appella contro l'assunzione di un dirigente nei servizi sociali, il Tar respinge l'ennesimo ricorso di Massimo Mangiarotti

Il Tar di Genova ha emesso una nuova sentenza contro l’ex dirigente del Comune di Sanremo Massimo Mangiarotti, tra l’altro licenziato da palazzo Bellevue nel marzo del 2024 per ‘infedeltà all’ente’ al culmine di un lungo e complicato periodo di difficile convivenza con l’amministrazione e con altri funzionari comunali.. L’ultimo ricorso di Mangiarotti, infatti, è stato rigettato dal tribunale amministrativo regionale, al quale si era rivolto per l'assunzione di un dirigente nel settore dei servizi sociali.

Il relativo bando di concorso è stato pubblicato il 6 novembre scorso e Mangiarotti ha presentato domanda di partecipazione, rappresentando il suo licenziamento e l’intervenuta impugnazione dello stesso, come pure l’assenza dell’iscrizione nellasSezione dell’albo professionale degli assistenti sociali specialistici. Successivamente ha anche impugnato il bando.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), ha dichiarato il ricorso infondato. Il Collegio, infatti, per ragioni di priorità logica, "Ritiene di dover prendere le mosse dagli ultimi due motivi, in quanto recanti censure in punto di competenza. Con il sesto motivo il ricorrente si duole dell’incompetenza della Conferenza dei sindaci a stabilire i requisiti di partecipazione al concorso. La censura non è meritevole di positivo apprezzamento".

Il Tar genovese ha anche condannato Mangiarotti alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Sanremo, liquidandole in 3.500 euro, oltre accessori di legge.