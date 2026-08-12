Sanremo: bagni pubblici agli Amici di San Romolo, concessione gratuita per un anno e possibile rinnovo futuro

I bagni pubblici di San Romolo (frazione montana di Sanremo), vicini al prato, saranno affidati all'associazione Amici di San Romolo. È quanto deciso dall'amministrazione, che ha accolto la richiesta presentata dall'associazione lo scorso 10 luglio. La concessione sarà a titolo gratuito e avrà una durata sperimentale di un anno, con decorrenza dal prossimo 13 agosto. L'obiettivo è garantire un utilizzo più costante dei servizi igienici, oggi aperti soltanto saltuariamente in occasione delle principali manifestazioni estive.

La decisione nasce dalla considerazione della crescente presenza di cittadini e turisti nella località e dal conseguente utilizzo del prato, uno degli spazi più frequentati della frazione durante la bella stagione. Gli Amici di San Romolo hanno manifestato la propria disponibilità a occuparsi della gestione quotidiana dei bagni, assicurandone il decoro, la pulizia, il presidio e le operazioni di apertura e chiusura. La periodicità dell'apertura sarà proposta dall'associazione e concordata con il Comune di Sanremo, così da garantire un servizio adeguato alle esigenze della località. Restano invece a carico del Comune alcune spese legate alla gestione della struttura. Palazzo Bellevue provvederà infatti alla fornitura del materiale di consumo, tra cui carta igienica, sapone, detergenti e prodotti necessari per la pulizia, oltre agli eventuali costi per lo spurgo della fossa biologica o del pozzo nero. L'associazione dovrà invece sostenere gli interventi di ordinaria manutenzione necessari a mantenere i servizi puliti e in ordine. Gli interventi di manutenzione straordinaria rimarranno a carico dell'Amministrazione comunale.

L’assessore all’ambiente Ester Moscato così interviene: “Rivolgo un ringraziamento all'associazione "Amici di San Romolo" per l'impegno e la costante dedizione nei confronti del territorio. Grazie a questo contributo, riusciamo ad assicurare un presidio di accoglienza e un livello di decoro nell'area del prato”.

La concessione garantirà a tutti l'accesso pubblico, gratuito e indiscriminato ai servizi igienici. Il Comune manterrà inoltre la facoltà di utilizzare i manufatti per esigenze di ordine pubblico oppure in occasione di eventi e manifestazioni organizzati direttamente dall'Amministrazione. È prevista anche la possibilità di revocare la concessione qualora emergano motivi di pubblico interesse o problemi legati al cattivo o improprio utilizzo dei beni da parte dell'associazione. Al termine del primo anno, l'esperienza sarà valutata sulla base dei risultati ottenuti e della soddisfazione dell'Amministrazione e degli abitanti della frazione. In caso di esito positivo, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di durata maggiore. La Giunta ha quindi scelto una formula sperimentale, rinviando a una fase successiva l'eventuale definizione di un affidamento più lungo. Sarà il Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura a formalizzare la concessione in favore dell'associazione.

Resta invece escluso, almeno per il momento, il manufatto già utilizzato come infopoint. Secondo quanto riportato nella delibera, infatti, la struttura risulta attualmente nella disponibilità del Consorzio Forestale Monte Bignone per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Per questo motivo il Comune non può, allo stato attuale, concederla a un altro soggetto. La richiesta degli Amici di San Romolo relativa all'infopoint non potrà quindi essere accolta nell'ambito di questo provvedimento. La Giunta ha infine dato atto che la concessione comporterà riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente esclusivamente per gli oneri relativi ai materiali di consumo e agli eventuali interventi di manutenzione o spurgo che resteranno a carico del Comune. Si tratta comunque di spese già riconducibili alla gestione ordinaria dei beni comunali, per le quali risultano presenti gli stanziamenti di bilancio.