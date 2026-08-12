Acqua Santa Vittoria, produzione al massimo: l'azienda di Pornassio cerca con urgenza due operatori di linea

L'ondata di calore che da settimane sta interessando il Paese sta facendo registrare un forte incremento della domanda di acqua minerale nella grande distribuzione. Una situazione che si riflette direttamente anche sulla produzione di Acqua Santa Vittoria, storica realtà della provincia di Imperia, che da decenni opera nel settore e rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Nello stabilimento di Pornassio, l'aumento delle richieste ha portato l'azienda a raggiungere i livelli massimi di produzione, con l'attività che prosegue a pieno regime per garantire le forniture.

Per far fronte a questa situazione e sostenere i ritmi produttivi, Acqua Santa Vittoria è alla ricerca con urgenza di due operatori di linea di produzione. L'obiettivo è rafforzare l'organico dello stabilimento e assicurare la continuità delle attività in una fase caratterizzata da una domanda particolarmente elevata. Una ricerca di personale che si inserisce nel percorso di una realtà da sempre legata al territorio e che, nel corso degli anni, ha rappresentato anche una garanzia in termini di occupazione e sviluppo per l'area del Ponente.

L'azienda punta quindi a inserire due nuove figure operative direttamente impegnate sulle linee di produzione. La necessità nasce dalla volontà di massimizzare la capacità produttiva dello stabilimento di Pornassio e, allo stesso tempo, di garantire la regolare attività in un periodo nel quale il consumo di acqua minerale è aumentato sensibilmente. "L'obiettivo è sostenere i livelli di produzione raggiunti nelle ultime settimane e garantire la piena operatività dello stabilimento", sottolinea l'azienda, che invita gli interessati a manifestare tempestivamente la propria disponibilità.

Per chi è interessato all'opportunità di lavoro, è possibile candidarsi inviando una mail a info@acquasantavittoria.it. La ricerca è rivolta a due operatori di linea di produzione e assume carattere di urgenza, proprio in considerazione dell'attuale andamento della produzione. L'inserimento di nuovo personale consentirà ad Acqua Santa Vittoria di affrontare l'aumento della richiesta e di mantenere elevati i livelli di attività dello stabilimento di Pornassio, accompagnando così una fase di particolare intensità per il comparto delle acque minerali.