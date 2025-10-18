Sanremo, “Pedro” e Baldaccini calano la manita: vittoria al 40° Rally Storico, la quinta in assoluto (Foto)

Cinque volte campioni a Sanremo. La leggenda di “Pedro” e del suo navigatore Emanuele Baldaccini si arricchisce di un nuovo, straordinario capitolo. A bordo della Subaru Legacy 4WD Turbo, l’equipaggio bresciano ha vinto il 40° Sanremo Rally Storico, imponendosi al termine di un duello serratissimo con la Porsche 911 SCRS di Lucio Da Zanche e Daniele De Luis.

Una sfida d’altri tempi, giocata sul filo dei secondi e decisa solo all’ultima speciale, la Aurigo–Rezzo da 18,3 chilometri, dove “Pedro” ha difeso con lucidità il vantaggio conquistato nelle prove precedenti. Alla fine, il cronometro ha sancito la vittoria con un tempo complessivo di 1h31’15.4, appena 4,8 secondi meglio di Da Zanche-De Luis.

Il podio è stato completato dalla BMW M3 di Matteo Luise e Melissa Ferro, giunti terzi a 2’51.5 dai vincitori. Quarta posizione per la Renault Clio 16S di Mattia Perosino e Alessia Binello, seguita dalla BMW M3 del tedesco Jonas Tischner e dalla Ford Sierra RS Cosworth di Riccardo Mariotti.

L’arrivo in Pian di Nave, come da tradizione, è stato un tripudio di applausi ed emozioni. Centinaia di appassionati, curiosi e turisti hanno accolto i protagonisti del rally tra flash, cori e bandiere, trasformando la premiazione in una vera e propria festa popolare.

“È una vittoria che vale tanto – ha dichiarato Pedro – Vincere ancora qui, a Sanremo, davanti a un pubblico così caloroso, è una sensazione unica. Ogni anno è come la prima volta”.

Lucio Da Zanche, secondo ma comunque protagonista assoluto, ha riconosciuto la forza del rivale: “Sono contento di essere tornato a correre a Sanremo, su strade che amo da sempre. Pedro è stato impeccabile, e il pubblico ha reso questa edizione davvero speciale”.

Con questo successo, Pedro e Baldaccini conquistano la quinta vittoria al Sanremo Rally Storico, confermandosi una delle coppie più vincenti e longeve della specialità. Una gara entusiasmante, chiusa in un’atmosfera di festa che ha ricordato a tutti perché il Rallye Sanremo resta una delle corse più affascinanti e amate d’Italia.

(Foto Erika Bonazinga - Carlo Alessi)