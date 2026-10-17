Sanremo ricorda Giampiero Moretti, il giornalista che ha raccontato la città: il commosso omaggio dell'amico Roberto Pecchinino (Video)

Ci sono amicizie che resistono al tempo e legami professionali che diventano qualcosa di molto più profondo di una semplice collaborazione. È il caso di Roberto Pecchinino e Giampiero Moretti, il giornalista sanremese che, a cinque anni dalla sua scomparsa, viene ricordato con affetto e commozione da un amico e collega con cui ha condiviso quarant'anni di lavoro, esperienze e momenti indimenticabili. Moretti, chiamato affettuosamente "Giampi" da Pecchinino e conosciuto da altri anche con il soprannome di "Moro", è scomparso il 16 ottobre 2021, lasciando un vuoto nel mondo dell'informazione locale e tra quanti avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali.

Il loro rapporto risaliva al 1980, quando entrambi lavoravano nel mondo delle televisioni private, tra Telesanremo e Canale 31. Erano anni nei quali il giornalismo televisivo locale si costruiva sul campo, attraverso la presenza diretta sul territorio, la ricerca delle notizie e la capacità di raccontare la realtà con immagini e testimonianze. Insieme, Pecchinino e Moretti realizzarono centinaia di servizi e reportage, affrontando temi diversi e documentando vicende che hanno segnato la storia recente di Sanremo. Un percorso professionale condiviso nel quale, come sottolinea Pecchinino nel suo ricordo, la stima reciproca e la fiducia non vennero mai meno, mantenendosi solide e senza compromessi per quattro decenni.

Tra gli episodi rimasti più impressi nella memoria di Pecchinino c'è anche un fatto particolarmente doloroso, avvenuto nel 1996 durante il Festival di Sanremo. In quell'occasione, il giornalista ricorda come Moretti cercò di difenderlo da quella che descrive come un'aggressione ingiustificata da parte delle forze dell'ordine, episodio che gli provocò la rottura del ginocchio destro. Un ricordo che va oltre la dimensione professionale e restituisce il senso di un'amicizia fatta di solidarietà concreta, capace di manifestarsi anche nei momenti più difficili. Sono proprio esperienze come questa a raccontare il valore di un legame costruito negli anni, attraverso la condivisione del lavoro, delle difficoltà e della passione per il giornalismo.

Particolarmente vivo è anche il ricordo delle numerose inchieste realizzate insieme sulla città. Servizi e reportage che rappresentano oggi una testimonianza di un periodo importante per l'informazione locale e che Pecchinino ha conservato nel tempo, riconoscendone il valore documentario. Un patrimonio giornalistico che presto tornerà a disposizione dei lettori, attraverso la rubrica "Tra Storia e Ricordi", nella quale saranno riproposti alcuni di quei lavori proprio in memoria dell'amico e collega scomparso. L'iniziativa consentirà di recuperare immagini, testimonianze e approfondimenti legati a Sanremo, restituendo nuova vita a materiali che raccontano la città e le sue trasformazioni attraverso lo sguardo di due giornalisti che per decenni ne hanno seguito da vicino le vicende.

Nel ricordo di Pecchinino trova spazio anche un importante riconoscimento condiviso dai due colleghi. Nel 2009, infatti, Roberto Pecchinino e Giampiero Moretti ricevettero insieme il Premio Giornalistico istituito dall'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, consegnato dall'ambasciatore Maurizio Moreno. Alla cerimonia erano presenti anche l'allora sindaco di Sanremo, Maurizio Zoccarato, e l'allora presidente della Provincia di Imperia, l'avvocato Gianni Giuliano. Un momento significativo, documentato anche dalle fotografie che accompagnano il ricordo, che rappresenta una tappa importante del loro percorso professionale e un'occasione per celebrare il lavoro svolto nel campo dell'informazione.

Oggi, a cinque anni dalla scomparsa, il ricordo di Giampiero Moretti si intreccia con quello di una stagione del giornalismo locale nella quale la televisione rappresentava uno strumento fondamentale per raccontare il territorio e dare voce alle sue vicende. Per Pecchinino, però, non si tratta soltanto di ripercorrere una carriera o di conservare la memoria di servizi e inchieste: significa soprattutto rendere omaggio a un amico con il quale ha condiviso una parte importante della propria vita. Anche la musica accompagna questo tributo: la canzone "Rinascerò, rinascerai" è stata scelta come dedica alla memoria di Moretti, un pensiero che unisce il dolore della perd