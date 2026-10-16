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Eventi | 16 ottobre 2026, 16:15

Ventimiglia ospita il convegno "Il mare, la pesca e l'uomo in un mondo che cambia": modificata la location

A causa di un imprevisto tecnico non si terrà più al centro culturale San Francesco nel centro storico ma sarà al Forte dell'Annunziata

Ventimiglia ospita il convegno &quot;Il mare, la pesca e l'uomo in un mondo che cambia&quot;: modificata la location

Cambia location il convegno su "Il mare, la pesca e l'uomo in un mondo che cambia" previsto oggi, il 16 ottobre, alle 18 a Ventimiglia. A causa di un imprevisto tecnico dell'ultimo minuto non si terrà più al centro culturale San Francesco nel centro storico, come precedentemente annunciato, ma sarà nella sala conferenze 'Luigino Maccario' al Forte dell'Annunziata.

L’evento è promosso dalla Fidapa BPW Italy – Sezione di Ventimiglia Porta d’Italia, con il patrocinio del Distretto Nord Ovest Fidapa e del comune di Ventimiglia, e si inserisce nel solco del tema internazionale dell'associazione: "Ispirare, innovare, potenziare, trasformare: insieme plasmiamo un futuro sostenibile".

L’incontro sarà introdotto e presentato da Claudia Consani, presidente della Sezione Fidapa di Ventimiglia Porta d’Italia. Seguiranno poi i saluti istituzionali di Silvia Moglia, past president del Distretto Nord Ovest Fidapa. Il dibattito vedrà poi la partecipazione di autorevoli esperti e rappresentanti del settore: Barbara Esposito, coordinatrice tecnica del GAL Fish Liguria; Augusto Comes, rappresentante regionale di Confcooperative Agroalimentare e Pesca; Fulvio Garibaldi e Luca Lanteri, biologi marini e della pesca dell’Università di Genova; Laura Servetti, responsabile regionale di Legacoop Agroalimentare. A moderare la tavola rotonda sarà Mirvana Feletti, responsabile regionale Pesca e Acquacoltura professionale.

Elisa Colli

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