Taggia, torna a splendere l’“Annunciazione” di Giacinto Capponi: restaurato il dipinto del 1699

Un’opera d’arte del Seicento torna a mostrarsi in tutta la sua bellezza, recuperando la ricchezza cromatica e il valore storico e devozionale che il tempo aveva progressivamente compromesso. L’“Annunciazione” dipinta nel 1699 da Giacinto Capponi sarà presentata al pubblico domenica 18 ottobre, alle 16, nell’Oratorio della Confraternita SS. Trinità di Taggia, al termine di un articolato intervento di restauro che ha permesso di restituire alla comunità un prezioso tassello del patrimonio artistico locale. Un appuntamento che rappresenta non soltanto l’occasione per ammirare nuovamente il dipinto, ma anche un momento importante per approfondire la conoscenza di un artista finora poco conosciuto. Proprio la firma individuata nell’angolo inferiore sinistro della tela costituisce infatti un elemento di particolare interesse per gli studiosi e apre nuove prospettive di ricerca sulla sua produzione.

Il lavoro di recupero è stato affidato ai restauratori Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia, che hanno affrontato le diverse criticità conservative dell’opera attraverso un intervento articolato. Le operazioni hanno previsto il consolidamento della tela e della pellicola pittorica, il risanamento delle lacerazioni e la pulitura della superficie, con l’obiettivo di recuperare la leggibilità della composizione e valorizzarne le cromie originarie. Le lacune sono state reintegrate attraverso tecniche riconoscibili e reversibili, nel rispetto della materia storica e dell’autenticità del dipinto. È stato inoltre realizzato un nuovo telaio, più adeguato alle esigenze di conservazione, mentre anche la cornice è stata sottoposta a un accurato intervento conservativo. I lavori sono stati seguiti dalla dott.ssa Martina Avogrado della Soprintendenza ABAP per la Liguria, a garanzia dell’attenzione rivolta alla tutela e alla corretta conservazione dell’opera.

Il risultato consente oggi di apprezzare nuovamente la ricchezza della composizione e le tonalità che caratterizzano la rappresentazione dell’Annunciazione, restituendo al dipinto una più completa integrità materiale e figurativa. Il restauro assume così un significato che va oltre il recupero estetico: permette di riscoprire un’opera legata alla storia e alla devozione della comunità di Taggia, custodita all’interno dell’oratorio della Confraternita SS. Trinità. La conservazione del patrimonio artistico religioso rappresenta infatti un passaggio fondamentale per mantenere vivo il legame tra le opere, i luoghi in cui sono state realizzate e le persone che, nel corso dei secoli, le hanno custodite. La restituzione dell’“Annunciazione” diventa quindi un’occasione per valorizzare una testimonianza del passato e trasmetterla alle generazioni future, preservandone il significato culturale e spirituale.

Particolare interesse riveste anche la firma di Giacinto Capponi, individuata nell’angolo inferiore sinistro della tela. La presenza del nome dell’autore costituisce una testimonianza significativa della sua attività artistica e offre nuovi spunti per approfondire la conoscenza della pittura nel Ponente ligure tra il XVII e il XVIII secolo. L’opera potrebbe infatti contribuire a delineare con maggiore precisione il percorso del pittore e a indagare gli eventuali rapporti con le botteghe artistiche attive nel territorio in quel periodo. Si tratta di un aspetto importante per la storia dell’arte locale, perché il recupero e lo studio delle opere conservate negli oratori e negli edifici religiosi consentono spesso di far emergere informazioni inedite su artisti, committenze e relazioni culturali. Il restauro diventa così anche uno strumento di conoscenza, capace di aprire nuove possibilità di studio oltre a garantire la conservazione fisica del bene.

La presentazione di domenica si inserisce nell’impegno della Confraternita SS. Trinità di Taggia per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico custodito nell’oratorio. Un’attività che punta a preservare opere di valore e a renderle sempre più accessibili alla conoscenza della comunità, riconoscendo nel patrimonio culturale una risorsa da proteggere e tramandare. All’incontro interverranno i restauratori Riccardo Bonifacio e Isa Di Candia, il dott. Sista Alfonso, storico dell’arte, e il parroco canonico don Filippo. Sarà l’occasione per illustrare il percorso di recupero, approfondire gli aspetti artistici dell’opera e raccontare il lavoro svolto per riportare alla luce un dipinto che, a oltre tre secoli dalla sua realizzazione, torna a essere pienamente leggibile e a rappresentare una testimonianza significativa della storia artistica e devozionale di Taggia.