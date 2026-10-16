Sanremo si promuove ai Mondiali di Enduro di Finale Ligure: tre giorni dedicati al cicloturismo e all’outdoor

Sanremo punta sul cicloturismo e sul turismo outdoor per promuovere le bellezze del territorio e le opportunità offerte dalla Riviera dei Fiori. In occasione dei Mondiali di Enduro in programma a Finale Ligure dal 16 al 18 ottobre, Confesercenti e TCS Tourist Comm Service, insieme all’assessorato al Turismo della città dei fiori, sono presenti all’importante appuntamento internazionale dedicato alla mountain bike, che richiama i migliori atleti della disciplina e appassionati provenienti da tutto il mondo. Tre giornate che rappresentano un’occasione strategica per far conoscere Sanremo e il Ponente ligure a un pubblico internazionale, attraverso un’offerta turistica che unisce mare, entroterra, percorsi ciclabili e itinerari immersi nella natura.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione del Casinò di Sanremo, si inserisce nel percorso di valorizzazione territoriale e di promozione delle attività legate al turismo sportivo. La presenza a Finale Ligure avviene in squadra con Conitours – Consorzio Operatori Turistici della Provincia di Cuneo, nel solco delle iniziative sviluppate dal progetto europeo RivierALP, che punta a costruire un’offerta outdoor integrata tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. L’obiettivo è mettere in rete territori e operatori, valorizzando le opportunità offerte da un turismo capace di superare i confini amministrativi e di proporre esperienze diversificate durante tutto l’anno.

Al centro della promozione c’è il progetto Bici in Riviera, insieme alla pista ciclopedonale della Riviera dei Fiori, nel tratto compreso tra Ospedaletti e Andora. Presso il point turistico allestito a Finale Ligure viene distribuito materiale informativo rivolto ai visitatori e agli appassionati, con l’intento di far conoscere le caratteristiche di un territorio particolarmente adatto alle vacanze attive. Il cicloturismo viene così proposto non soltanto come occasione di svago e di scoperta paesaggistica, ma anche come strumento di sviluppo economico e di destagionalizzazione dei flussi turistici, in grado di generare nuove opportunità per le strutture ricettive, le attività commerciali e i servizi locali.

Particolare attenzione viene riservata ai percorsi che collegano il mare di Sanremo alle montagne dell’entroterra, con un’offerta che spazia dagli itinerari costieri fino ai tracciati più impegnativi, tra cui l’Alta Via del Sale. Una proposta che punta a intercettare le esigenze di chi sceglie la bicicletta per esplorare il territorio, alternando panorami marittimi, borghi storici, strade dell’entroterra e ambienti naturali. La promozione congiunta tra Liguria e Piemonte mira a rafforzare la collaborazione tra le diverse destinazioni, favorendo la costruzione di pacchetti ed esperienze capaci di coinvolgere più località e di prolungare la permanenza dei visitatori.

La partecipazione ai Mondiali di Enduro costituisce inoltre un’opportunità per dare visibilità alle imprese associate a Confesercenti e alle proposte turistiche della provincia di Imperia. La manifestazione sportiva offre infatti un contesto particolarmente adatto per entrare in contatto con un pubblico già interessato alle attività all’aria aperta e alla scoperta di nuove destinazioni. L’iniziativa punta quindi a trasformare l’attenzione generata da un grande evento internazionale in nuove occasioni di visita per Sanremo e per l’intera Riviera dei Fiori, valorizzando le risorse del territorio e promuovendo un modello turistico integrato, sostenibile e fruibile in tutte le stagioni.