Bordighera celebra i suoi anziani: il 21 novembre una giornata tra riconoscimenti, salute e longevità

Bordighera si prepara a celebrare i suoi cittadini più longevi con una giornata dedicata al rispetto per gli anziani, alla salute e al benessere. Sabato 21 novembre, la Città delle Palme ospiterà due appuntamenti distinti, ma legati da un unico filo conduttore: riconoscere il valore delle persone anziane, custodi della memoria e delle tradizioni del territorio, e approfondire le condizioni che consentono di vivere più a lungo e in buona salute. Un'iniziativa che mette al centro non soltanto chi ha raggiunto traguardi anagrafici importanti, ma anche l'importanza della prevenzione e degli stili di vita nella quotidianità. La giornata si svilupperà tra la mattinata dedicata alle celebrazioni e il pomeriggio riservato all'approfondimento scientifico, con la partecipazione di medici ed esperti.

Il primo appuntamento sarà alle 10, nella Chiesa Anglicana, con la tradizionale "Giornata del Rispetto per gli anziani", un'iniziativa ispirata al Keiro no Hi, la ricorrenza giapponese dedicata alla gratitudine e alla riconoscenza nei confronti delle persone anziane. Nel corso della cerimonia saranno consegnati gli attestati ai cittadini di Bordighera che hanno compiuto 90 anni e a coloro che hanno raggiunto il traguardo dei cento anni. Un momento simbolico e significativo, pensato per rendere omaggio a chi, attraverso il proprio percorso personale, ha attraversato epoche diverse, assistendo ai profondi cambiamenti della società e contribuendo, con il proprio lavoro e la propria esperienza, alla crescita della comunità. Un riconoscimento che vuole sottolineare il valore umano e sociale della longevità, oltre al legame tra le generazioni.

L'attenzione dell'amministrazione comunale sarà rivolta anche a chi, per motivi di salute o per difficoltà negli spostamenti, non potrà essere presente alla cerimonia. In questi casi, il sindaco Marzia Baldassarre, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione, si recherà direttamente nelle residenze sanitarie assistenziali per consegnare personalmente i riconoscimenti agli anziani impossibilitati a partecipare. Un gesto che intende estendere a tutti i destinatari l'abbraccio simbolico della città, senza lasciare indietro chi vive una condizione di maggiore fragilità. La ricorrenza diventa così anche un'occasione per ribadire l'importanza della vicinanza alle persone anziane, del rispetto delle loro esigenze e della valorizzazione delle esperienze che rappresentano un patrimonio prezioso per l'intera collettività.

"I nostri anziani sono una ricchezza per l'intera comunità – dichiara il sindaco Marzia Baldassarre –. Ascoltare i loro racconti, conoscere il loro vissuto e raccogliere le testimonianze di chi ha attraversato tanti momenti della nostra storia è un'opportunità preziosa per tutti. La loro saggezza, l'esperienza e i valori che sanno trasmettere rappresentano un tesoro inestimabile, che dobbiamo custodire e valorizzare. Con questa giornata vogliamo esprimere la nostra gratitudine e far sentire ai nostri concittadini più anziani la vicinanza dell'intera città". Parole che sottolineano la volontà di mantenere vivo il rapporto tra le generazioni, riconoscendo negli anziani non soltanto i testimoni del passato, ma anche una risorsa fondamentale per il presente e per il futuro di Bordighera.

Nel pomeriggio, sempre nella Chiesa Anglicana, l'attenzione si sposterà sulla prevenzione con l'incontro "Longevità, salute e benessere", in programma alle 17 e aperto alla cittadinanza. Medici ed esperti saranno chiamati ad approfondire i temi legati alla cura di sé, agli stili di vita e alle buone pratiche che possono contribuire a mantenere il benessere nel corso degli anni. L'iniziativa punta a offrire strumenti di conoscenza e spunti di riflessione su un tema sempre più centrale, considerando l'allungamento della vita media e la necessità di accompagnarlo con una buona qualità della vita. Alimentazione, prevenzione, attenzione alla propria salute e abitudini quotidiane rappresentano infatti aspetti importanti nel percorso verso un invecchiamento attivo e consapevole.

"Abbiamo voluto affiancare alla celebrazione dei nostri anziani un momento di approfondimento dedicato alla longevità – prosegue Baldassarre –. Sarà un'occasione per scoprire, anche attraverso il contributo di medici ed esperti, quali sono i fattori che aiutano a vivere più a lungo e meglio e per capire come i nostri 'nonni' riescano a raggiungere traguardi così importanti. Bordighera ha caratteristiche ambientali e climatiche che possono favorire una vita sana e longeva: vogliamo valorizzarle, promuovendo al tempo stesso la prevenzione, la consapevolezza e l'attenzione al benessere a ogni età". L'incontro intende quindi mettere in relazione le caratteristiche del territorio con l'importanza di comportamenti salutari, senza trascurare il contributo della medicina e della prevenzione nel favorire un invecchiamento in salute.

Due appuntamenti, un unico obiettivo: valorizzare la longevità come patrimonio della comunità. La giornata del 21 novembre unirà il riconoscimento ai cittadini che hanno raggiunto i 90 e i 100 anni alla possibilità di approfondire, con il supporto degli specialisti, le strategie per prendersi cura della propria salute. Un'iniziativa che guarda agli anziani con gratitudine e attenzione, ma che si rivolge anche alle generazioni più giovani, chiamate a costruire una cultura del rispetto e del benessere condiviso. Per Bordighera sarà un'occasione per celebrare la propria memoria collettiva e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza di vivere a lungo, ma soprattutto di vivere bene.