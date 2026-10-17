Sanremo: a Palazzo Roverizio un pomeriggio dedicato a benessere e longevità

Appuntamento con il benessere, quello fisico, domani a Palazzo Roverizio, nel cuore di Sanremo. Il tema dell'incontro (ore 16.30, ingresso libero), di cui è protagonista Mauro Cirillo, longevity coach ed esperto in probiotica nutrizionale nonché integrazione vitaminico-minerale, è basato sui concetti di alimentazione mirata al mantenimento di un buon stato di salute, condizione necessaria per guardare con ottimismo al presente ma soprattutto al futuro, in particolare per chi è entrato nella fascia di età degli “anta”. Si parlerà di tanti aspetti della nutrizione spesso sottovalutati o (peggio) ignorati: dall'impatto degli zuccheri sull'organismo allo stress, dal recupero attraverso il sonno alle articolazioni, i muscoli e le ossa, dall'importanza dell'attività fisica se svolta correttamente alla depurazione e detossificazione, dal ruolo delle vitamine e dei minerali a quello della creatina. Insomma, un ampio ventaglio di argomenti racchiusi in una parola sola: benessere.



R.S.





