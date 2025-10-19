Nuovo singolo e tour in Italia e in Giappone per il ponentino Riccardo D’Attis

Nuova avventura per il chitarrista e compositore Riccardo D’Attis. L'artista ponentino torna con un nuovo singolo, “Dualism”, in uscita il 23 ottobre e un tour in Giappone e in Italia.

Il nuovo brano si potrà ascoltare su tutte le principali piattaforme digitali per Volcano Records & Promotions mentre il videoclip ufficiale uscirà sul canale YouTube ufficiale dell’artista. "Registrato a febbraio 2025 presso gli Steakhouse Studios di Los Angeles a Hollywood, Dualism rappresenta una nuova tappa nel mio percorso artistico" - dice Riccardo D’Attis che conferma così la sua cifra stilistica influenzata dal progressive rock e metal, distintiva di tutta la sua discografia.

Il brano, composto interamente da Riccardo D’Attis, vede l'artista impegnato alle chitarre soliste affiancato da Silvia Pistolesi al basso, Raffaele Ciccarone alle chitarre ritmiche e Manuel Fazzini alla batteria. "Con Dualism continuo a esplorare le sfumature più profonde e tecniche del linguaggio musicale contemporaneo, fondendo la ricerca sonora del progressive con il rock moderno, confermando così sia l'identità come compositore che come chitarrista" - dichiara Riccardo D’Attis.

Per celebrare l’uscita del singolo, Riccardo D’Attis annuncia un tour promozionale internazionale che lo porterà a esibirsi in Italia e Giappone, accompagnato sul palco da Silvia Pistolesi al basso e Manuel Fazzini alla batteria. "La band volerà in Giappone per due speciali appuntamenti organizzati da Volcano Records & Promotions in collaborazione con alcune delle più promettenti realtà della scena rock nipponica" - svela Riccardo D’Attis - "Ci esibiremo il 31 ottobre a Beck Akiba, Akihabara (Tokyo) e il 1 novembre a Ruby Room, Shibuya (Tokyo). In entrambe le serate condividerò il palco con Hangarvain, Neurasty, Superseverance Evolution e Boobs Lickers".

Il tour in Italia, prodotto da MVO Concerti diretta da Michele Vasi, vedrà Riccardo D'Attis su diversi palchi. "Ieri, il 18 ottobre, mi sono esibito da Angelo Azzurro Club, a Genova, il 14 novembre andrò al Centrale Rock Pub a Erba (CO) e il 22 novembre allo Spazio Web0 a Pesaro" - afferma Riccardo D’Attis - "Altre date sono ancora in arrivo".