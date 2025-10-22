Sanremo, il Premio Tenco si apre nel segno di Lucio Dalla. Oltre mille studenti per la masterclass: “Fate vostra questa esperienza” (Foto)

Teatro Ariston. Masterclass su Lucio Dalla. What else? Sarà che chi scrive è un dalliano convinto, ma i giorni del Tenco non potevano iniziare in modo più autentico. Davanti a una platea gremita, oltre mille studenti arrivati da Sanremo, Imperia, Savona e Genova hanno partecipato alla prima giornata della rassegna, trasformando la sala in un’aula di emozione collettiva. Mille volti attenti, curiosi, pronti a riscoprire i segreti e la magia di un artista che ha ridefinito la canzone italiana.

“Un grandissimo artista”: le parole del sindaco Mager. Ad aprire l’incontro, il saluto del sindaco Alessandro Mager, che ha ricordato uno dei momenti più iconici della carriera di Dalla: “Io di Lucio Dalla ho il ricordo di 4 marzo 1943, che fu eseguita al Festival di Sanremo nel 1971. È stato un grandissimo artista, e credo che la scelta di iniziare questa edizione del Tenco con lui sia stata giustissima.” Un richiamo che non è soltanto cronologico – quell’anno Dalla si impose come autore di una sensibilità nuova – ma anche simbolico: un ponte diretto tra il Festival della Canzone e il Premio Tenco, tra la popolarità e la profondità, tra il palco e l’anima.

Sindoni: “Il Tenco è una visione culturale”. L’assessore alla Cultura Alessandro Sindoni ha sottolineato il valore educativo e formativo dell’iniziativa: “Il Tenco non è soltanto un festival o una rassegna. È una visione culturale. Dietro ogni parola e dietro ciò che scrisse Tenco ci sono significati che riecheggiano ancora oggi. Fate vostra questa esperienza, ascoltate, interrogatevi, portate nella vostra vita ciò che cogliete dalla musica, soprattutto da quella d’autore.” Un invito a leggere la canzone come strumento di riflessione e consapevolezza, non solo come intrattenimento: un messaggio che ha trovato negli studenti un pubblico partecipe e coinvolto.

La musica come racconto. Sul palco dell’Ariston, la masterclass ha preso vita attraverso le voci e i ricordi di grandi protagonisti della scena musicale italiana.

Daniele Caracchi, Bruno Sconocchia, Ricky Portera e Pierdavide Carone – quest’ultimo legato a Dalla da un sodalizio artistico e umano intenso – hanno intrecciato aneddoti, musica e memoria. Carone ha ricordato l’ultima esibizione televisiva di Lucio Dalla, al Festival di Sanremo del 2012, pochi giorni prima della sua scomparsa. Un momento che oggi, nel luogo simbolo della musica italiana, ha assunto un valore ancora più profondo, quasi testamentario.

Una lezione di emozione. Dalla non è stato soltanto un autore, ma un universo: ironico e malinconico, visionario e popolare, capace di attraversare generazioni e generi. Portare la sua lezione dentro il Tenco significa ricordare che la canzone può essere una forma d’arte totale, in cui convivono poesia, teatro e verità. Se ogni anno il Tenco invita a “ascoltare con attenzione”, oggi il messaggio di Lucio risuona più chiaro che mai: la musica è una casa dove entra chi ha ancora qualcosa da dire, e da sentire.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 14.30 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del film “Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta” di Francesco Cordio

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” di Luciano Barbieri editrice Zona

Ore 17.00 – Pigna di Sanremo – Via Palma, 16 Inaugurazione mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo - Ex chiesa Santa Brigida Concerto di Stefano Tessadri

Ore 21.00 – Teatro Casinò Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi – dirige il maestro Angelo Valori e presenta Paolo Talanca. In apertura Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero