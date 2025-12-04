Ventimiglia ospita l'evento “Trame di gusto, bellezza & benessere” al salone Exensial Bosio & Co.

Ventimiglia si prepara a vivere un appuntamento speciale che unisce bellezza, artigianato, gusto e talenti del territorio. Domenica 7 dicembre, dalle 16:30 alle 20:00, il salone Exensial SPA per capelli Bosio & Co., in via Roma 31, ospiterà “Trame di gusto, bellezza & benessere”, un evento pensato per celebrare l’identità culturale ed enogastronomica della città e della zona intemelia.

L’iniziativa nasce dal desiderio di creare nuove connessioni e ridare vita a un’abitudine di incontro e condivisione che da tempo mancava. Parrucchieri, artigiani, produttori locali e attività storiche si uniranno per offrire ai visitatori un percorso sensoriale elegante e autentico, perfettamente in linea con lo spirito del periodo natalizio.

Tra i protagonisti della serata figurano il produttore di vino Du Nemu, l’Erboristeria Clorophilla, il box n. 22 del mercato coperto “Sambito U Sicilianu” di Maurizio e Paola, la rinnovata pasticceria di Pigna Desir de Roy e un produttore di olio siciliano. Un mosaico di eccellenze che racconterà il territorio attraverso gesti, profumi, idee e sapori.

Non mancherà un momento conviviale e interattivo: l’“Estrazione di Trame & Fortuna”, con premi offerti dagli stessi partecipanti, pensata per coinvolgere il pubblico e trasformare l’esperienza in gioco e legame con la comunità.

“Trame di gusto, bellezza & benessere” si propone di diventare un appuntamento ricorrente, un’occasione per ritrovarsi e valorizzare la forza delle collaborazioni locali. Ventimiglia invita tutti a partecipare e a lasciarsi conquistare da un intreccio di emozioni, sapori e stile che promette di illuminare la città.