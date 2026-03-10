Taggia pronta per il Corso Fiorito: prende forma il carro che sfilerà a Sanremo. Dumarte: “Portiamo in vetrina la nostra identità” (Foto)

Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del carro fiorito del Comune di Taggia, che quest’anno prenderà parte al tradizionale Corso Fiorito di Sanremo, uno degli appuntamenti più attesi della primavera ligure. Nei laboratori dove si sta lavorando alla costruzione della struttura e alla preparazione delle decorazioni floreali si respira un clima di grande entusiasmo. Il carro sta infatti prendendo forma giorno dopo giorno grazie all’impegno delle infioratrici della Proloco di Taggia, guidate da Mady Pastorino, e all’idea creativa del floral designer Alessandro Maglio, autore del progetto artistico.

Le giornate di lavoro sono intense e scandite da una grande passione per una tradizione che rappresenta da sempre uno dei simboli più caratteristici del territorio. L’obiettivo è quello di portare a Sanremo un carro capace di raccontare la storia, le tradizioni e l’identità di Taggia, all’interno della suggestiva cornice del Corso Fiorito. Ad accompagnare il carro del Comune di Taggia ci sarà anche la madrina Giada Mandracci, che rappresenterà il territorio tabiese durante la sfilata dei carri fioriti.

A sottolineare l’importanza della partecipazione è anche l’assessore al Turismo Barbara Dumarte, che guarda con soddisfazione al lavoro svolto in queste settimane. “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del lavoro che si sta portando avanti – commenta Dumarte –. Il Corso Fiorito è un evento di grande visibilità per tutto il territorio e rappresenta un’occasione importante per promuovere Taggia, le sue tradizioni e il grande lavoro delle nostre infioratrici. Voglio ringraziare la Proloco, Mady Pastorino e tutti coloro che stanno dedicando tempo e passione alla realizzazione del carro. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio la nostra comunità”.

L’appuntamento è fissato per domenica 29 marzo, quando i carri fioriti torneranno a colorare le strade di Sanremo con una delle manifestazioni più amate della Riviera. Per Taggia sarà un momento speciale, da vivere con l’orgoglio di portare sul palco del Corso Fiorito la creatività e la tradizione del territorio.