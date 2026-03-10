Sanremo, a Palazzo Roverizio un incontro su etica e tecnologie digitali

Un appuntamento dedicato alla riflessione sul rapporto tra etica, responsabilità e innovazione tecnologica. Venerdì 13 marzo alle ore 21 a Palazzo Roverizio si terrà l’incontro dal titolo “Ripensare la responsabilità nel tempo delle tecnologie digitali”, evento aperto al pubblico che intende approfondire una delle tematiche più attuali del nostro tempo.

L’iniziativa si svolgerà nella città di Sanremo e vedrà la partecipazione di due autorevoli studiosi: Giuseppina De Simone, docente ordinario di Filosofia della Religione presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale e recentemente nominata consultrice del Dicastero per il Dialogo Interreligioso, e Franco Miano, docente ordinario di Filosofia morale all’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nel contesto contemporaneo, caratterizzato da una presenza sempre più diffusa delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale, il tema della responsabilità – sia personale sia collettiva – assume nuove e complesse dimensioni. L’incontro si propone di offrire uno spazio di riflessione filosofica e culturale su come le trasformazioni tecnologiche stiano modificando il modo di pensare l’agire umano, le relazioni sociali e le scelte etiche.

Attraverso il dialogo tra i due relatori verranno affrontate alcune delle domande più urgenti dell’epoca digitale: quali forme assume oggi la responsabilità? In che modo le tecnologie influenzano la percezione delle nostre azioni e delle loro conseguenze? E quali criteri etici possono guidare un utilizzo consapevole e umano degli strumenti digitali?

L’appuntamento intende offrire al pubblico non solo strumenti di comprensione, ma anche un’occasione di confronto su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana, la cultura e il futuro della società.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.