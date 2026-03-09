Il criminologo Stefano Padovano presenta il libro “Sulle retoriche del crimine” alla Cooperativa Sociale L’Ancora

Giovedì 12 marzo alle ore 15.00, presso la sede de L’Ancora Cooperativa Sociale in piazza San Siro 48 a Sanremo, si terrà la presentazione del nuovo libro del professor Stefano Padovano, criminologo sociale e docente di Criminologia all’Università di Genova. L’incontro sarà dedicato al volume “Sulle retoriche del crimine – osservazioni sulla a-scientificità del senso comune”, pubblicato da Erga Edizioni all’interno della collana Attraversamenti Sociali.

Padovano, già consulente della Provincia di Genova e della Regione Liguria, è oggi impegnato principalmente nelle attività di formazione e supervisione degli operatori sociali. È inoltre direttore della rivista semestrale Disagio, devianza e criminalità, punto di riferimento per il dibattito scientifico sui fenomeni sociali legati alla devianza e alla criminalità.

Il libro affronta uno dei nodi centrali del dibattito pubblico contemporaneo: il modo in cui i fenomeni criminali vengono spesso interpretati attraverso categorie semplificate e stereotipate. Nel volume l’autore analizza le “retoriche del crimine”, ovvero quelle letture immediate e apparentemente intuitive che il senso comune tende a produrre di fronte ai fatti di cronaca, ma che spesso risultano prive di fondamento scientifico o fortemente riduttive.

La presentazione sarà quindi non solo un momento di divulgazione editoriale, ma anche un’occasione di confronto e riflessione collettiva. Durante l’incontro si discuterà degli atteggiamenti e delle reazioni che emergono spontaneamente di fronte ai reati e ai fenomeni di devianza, cercando di mettere in luce come la percezione sociale del crimine possa essere influenzata da interpretazioni parziali, semplificazioni mediatiche e narrazioni diffuse nel dibattito pubblico.

Attraverso il dialogo con il pubblico e con gli operatori del territorio, l’iniziativa intende promuovere una lettura più consapevole e critica dei fenomeni criminali, valorizzando l’approccio scientifico della criminologia sociale e il contributo delle scienze sociali alla comprensione dei processi che attraversano la società contemporanea.

L’appuntamento rappresenta un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza, agli operatori sociali e a tutti coloro che sono interessati a comprendere meglio i meccanismi culturali e comunicativi che influenzano la percezione del crimine nella società.