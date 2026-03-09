"Osserva, scatta e riscopri": successo per CromoScatto a Dolceacqua (Foto)

"Osserva, scatta e riscopri". Una trentina di persone hanno preso parte alla seconda edizione di CromoScatto andata in scena ieri a Dolceacqua.

L'iniziativa, proposta dall'associazione Venti d'Arte, aveva l'obiettivo di promuovere l’entroterra attraverso la fotografia. I partecipanti partiti da piazza Padre G. Mauro hanno passeggiato lungo i vicoli del borgo medievale ai piedi del monte Rebuffao, diviso dal fiume Nervia tra la terra e il Borgo, dominato dal castello dei Doria, alla ricerca di scorci e dettagli originali riferiti al colore assegnato, pescato a caso, da fotografare per creare il proprio collage fotografico.

"C’è stata una bella partecipazione, trenta persone hanno esplorato Dolceacqua in lungo e in largo e catturato scorci e colori unici" - dicono gli organizzatori - "L'evento si è concluso con un aperitivo presso il BIP, bar in piazza a Dolceacqua, dove i partecipanti hanno potuto degustare il famoso Rossese! Il prossimo appuntamento sarà domenica 17 maggio a Vallebona, chi volesse partecipare deve scriverci per prenotare il posto!".