“24 Ore per il Signore” al Convento dei Domenicani: due giorni di adorazione e confessioni aperti a tutta la comunità

Torna anche quest’anno l’appuntamento con “24 Ore per il Signore”, l’iniziativa di preghiera aperta a tutta la comunità che invita i fedeli a vivere un tempo intenso di spiritualità e riconciliazione. La XIII edizione si svolgerà da venerdì 13 a sabato 14 marzo 2026 presso la Sala Capitolare del Convento dei Domenicani, in piazza Beato Cristoforo 6. L’evento, ispirato da Papa Francesco, è diventato negli anni un momento molto atteso di incontro e raccoglimento.

Il tema scelto per quest’anno da Papa Leone è tratto dal Vangelo di Giovanni: “Sono venuto per salvare il mondo”. Un motto che rappresenta un invito a riscoprire il dono della salvezza offerto da Dio a ogni persona. Durante le ventiquattro ore sarà possibile partecipare alla adorazione del Santissimo Sacramento e accostarsi al Sacramento della Confessione, vivendo così un’esperienza di fede profonda.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per fermarsi, pregare e ritrovare conforto, condividendo con la comunità un tempo di spiritualità e riflessione che vuole riportare al centro il valore della misericordia e dell’incontro con Dio.