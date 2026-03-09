Camporosso, firmacopie e uscita sul campo con Marco Damele per scoprire le erbe spontanee di “Liguria Selvatica”

Sabato prossimo, dalle 16 alle 17.30, a Camporosso si terrà un firmacopie del libro Liguria Selvatica di Marco Damele, pubblicato da Antea Edizioni. L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà in via 2 Giugno snc e sarà dedicato alla promozione del volume che affronta il tema del riconoscimento, della raccolta e dell’utilizzo delle erbe spontanee.

Durante l’evento i partecipanti potranno ricevere una copia autografata del libro e prendere parte a un momento pratico di osservazione delle piante presenti nell’area circostante. L’autore accompagnerà infatti i presenti in una breve attività dimostrativa dedicata alle principali erbe spontanee urbane, molte delle quali descritte direttamente nel volume. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per conoscere meglio la vegetazione spontanea del territorio. Attraverso spiegazioni e osservazioni sul campo sarà possibile approfondire le caratteristiche delle piante e i loro possibili impieghi.

Il libro, come ricorda l’autore, affronta in particolare il tema delle specie che crescono negli spazi urbani e periurbani, spesso poco considerate ma ricche di interesse botanico e gastronomico. L’appuntamento si rivolge quindi a curiosi, appassionati di natura e a chi desidera imparare a riconoscere le piante spontanee, con un approccio pratico e divulgativo, in linea con lo spirito del volume “Liguria Selvatica”.