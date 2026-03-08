Taggia, successo per i festeggiamenti di San Benedetto Revelli: la soddisfazione della consigliera regionale e comunale Chiara Cerri (Foto)

Grande partecipazione e forte senso di comunità hanno caratterizzato i festeggiamenti dedicati a San Benedetto Revelli che, nel fine settimana appena trascorso, hanno riportato il centro storico di Taggia indietro nel tempo con la tradizionale rievocazione storica e il suggestivo corteo in costume.

All’evento ha preso parte anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, insieme naturalmente al sindaco di Taggia Mario Conio e a numerose autorità civili e religiose, a testimonianza dell’importanza di una manifestazione che rappresenta una delle tradizioni più sentite del territorio e un forte richiamo culturale e turistico per tutta la Riviera.

“Questa festa – dichiara la consigliera regionale e consigliera comunale di Taggia Chiara Cerri – è uno dei momenti più identitari per la nostra comunità. Vedere il centro storico animarsi di figuranti, rioni, associazioni e volontari dimostra quanto Taggia sappia custodire e valorizzare la propria storia. Quest’anno – prosegue Cerri – la ricorrenza assume un significato ancora più profondo perché celebriamo i 400 anni dal voto solenne del 1625. È una tradizione che unisce fede, cultura e partecipazione popolare e che continua a coinvolgere migliaia di persone”.

La consigliera ha inoltre voluto ringraziare il Comitato dei Festeggiamenti, i rioni, le associazioni e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “Un grazie particolare va a tutti coloro che lavorano per mantenere viva questa manifestazione, rendendo Taggia un punto di riferimento per le rievocazioni storiche liguri e un luogo capace di raccontare la propria storia alle nuove generazioni”.