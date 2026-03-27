Cinema per bambini a partire dal 29 marzo: al via le proiezioni pomeridiane gratuite al teatro comunale

A partire da domenica 29 marzo, alle ore 16:30, prenderanno il via le proiezioni pomeridiane dedicate ai bambini, un’iniziativa pensata per accompagnare le famiglie in un percorso fatto di storie, emozioni e valori positivi. Ad inaugurare la rassegna sarà il film Coco, “una storia coinvolgente e toccante che, attraverso musica e colori, affronta temi importanti come il legame familiare, la memoria e il coraggio di inseguire i propri sogni”.

L’iniziativa vuole coinvolgere le famiglie del territorio, offrendo loro l’opportunità di trascorrere insieme una domenica pomeriggio diversa dal solito, all’insegna del tempo di qualità condiviso tra grandi e piccoli. La rassegna si propone anche come spazio di incontro e aggregazione, in grado di rafforzare il senso di comunità e di promuovere momenti culturali accessibili a tutti.

Il teatro comunale, recentemente potenziato con l’acquisto di un monitor di ultima generazione, rappresenta il luogo ideale per questo progetto. Da qui nasce la volontà di avviare una prima rassegna cinematografica comunale dedicata ai più piccoli, sperimentando un modello di cinema gestito direttamente dal Comune, con la programmazione realizzata in collaborazione con Motion Picture Licensing Company.

L’ingresso è gratuito, per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte della cittadinanza.