Sanremo: domani pomeriggio al Casinò Lorenza Fruci protagonista ai Martedì Letterali

Un altro appuntamento dedicato all’universo donna domani 10 marzo ai Martedì Letterari. Nel Teatro dell’Opera ore 16.30 Lorenza Fruci, scrittrice, giornalista, manager culturale presenta il suo "Donne in onda". Il racconto dell'immaginario femminile nei primi 70 anni della RAI (Rai libri). Letture scelte con l’attrice Loredana De Flaviis. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Un volume che ripercorre non solo 70 anni di storia dell’immaginario femminile nei primi 70 anni di Rai, ma anche le conquiste legislative e sociale di anni cruciali come quelli che hanno portato alla cancellazione del “delitto d’onore” o alla determinazione dello stupro come delitto contro la persona.

A settant’anni dalla prima trasmissione televisiva ufficiale della Rai, il 3 gennaio 1954, Lorenza Fruci ripercorre alcuni fondamentali momenti della rappresentazione della condizione femminile nei programmi della tv pubblica: dall’inchiesta del 1959, “La donna che lavora”, a quella del 1976, “La questione femminile”, nell’ambito della rubrica “Sapere”, a “Si dice donna”, programma storico sul femminismo, ad “Amore Criminale”, che dal 2007 denuncia la violenza sulle donne, fino alla tv dei nostri giorni.

La televisione non è solo specchio della società, ma anche un potente strumento di innovazione. Questo è il punto per analizzare la funzione del mezzo televisivo a livello sociale che diventa centrale nel libro di Lorenza che sonda la rappresentazione delle donne nei primi settant’anni della programmazione Rai, analizzando come il piccolo schermo abbia contribuito all’evoluzione (o, talvolta, all’involuzione) dell’immaginario femminile.

Manager culturale, esperta di comunicazione e giornalista. Collabora con la Rai, scrive sul quotidiano Il Mattino, si occupa di promozione della cultura e valorizzazione del territorio. È autrice di corti e documentari, ha lavorato per programmi tv e ha pubblicato saggi. È stata anche Assessora alla Crescita Culturale e Delegata alle Pari Opportunità di Roma Capitale e ha collaborato con i Comuni di Siena e Viterbo.

Giovedì 12 marzo ore 18.00 si terrà la tavola rotonda: “"Informazione e società ai tempi dell'Intelligenza Artificiale". Incontro-dibattito in occasione della presentazione de "L'algoritmo dell'uguaglianza" (Franco Angeli editore)

Partecipano Michele Brambilla, Direttore de “Il Secolo XIX”, Claudio Scajola, Presidente della Provincia, Ruben Razzante prof. di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano e autore del volume.