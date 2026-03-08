Dolceacqua, escursione del CAI di Sanremo al Santuario dell’Addolorata tra storia, panorami e vigne di Rossese

Una giornata tra storia, natura e tradizioni enogastronomiche. È quella proposta dal Club Alpino Italiano – Sezioni di Imperia, Sanremo e Bordighera, che giovedì 12 marzo organizza la terza uscita del programma Senior con un itinerario ad anello alla scoperta di Dolceacqua, del santuario della Madonna Addolorata e dei luoghi simbolo del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 9.00 in piazza della Chiesa parrocchiale, da cui il gruppo partirà per un percorso di circa 9 chilometri, con un dislivello positivo di 450 metri e una durata complessiva di 5 ore e mezza, pranzo al sacco incluso. L’escursione è classificata di difficoltà E – Escursionistica.

Dopo aver imboccato il Vallone degli Orti, i partecipanti raggiungeranno la Porta Lù del castello dei Doria e proseguiranno lungo il rio fino al crinale panoramico che conduce alla chiesetta rurale di San Gregorio. Da qui il cammino si snoda tra le località Pevereli, Alpicella e Morghe, tutte riconosciute come UGA – Unità Geografiche Aggiuntive del Rossese di Dolceacqua, cuore pulsante della produzione del celebre vino rosso del Ponente ligure.

È proprio in questo paesaggio modellato da secoli di viticoltura eroica che si raggiunge il Santuario della Madonna Addolorata, a quota 465 metri, punto panoramico privilegiato sulla vallata e tappa centrale dell’escursione.

Il rientro avverrà lungo l’antica mulattiera di cresta del Sentiero Liguria, che riporta sul versante nord del castello dei Doria e quindi nel centro storico di Dolceacqua, dove è prevista la conclusione intorno alle 15.30.

La partecipazione è gratuita, salvo l’attivazione dell’assicurazione obbligatoria per i non soci CAI. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 11 marzo.

