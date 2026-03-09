Sanremo, Giornata Mondiale del Rene: ASL1 promuove la salute dei reni con un punto informativo all’Ospedale Borea

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, anche l’ASL1 scende in campo per promuovere la sensibilizzazione e la prevenzione delle malattie renali. Un’importante iniziativa che invita la cittadinanza a prendersi cura della salute dei reni, promuovendo corretti stili di vita e l’importanza della diagnosi precoce.

Il 12 marzo, presso l'Ospedale di Sanremo, nella sede dell'Atrio Padiglione Borea (Via Borea 57), dalle 9:00 alle 14:00, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare a un punto informativo gratuito. I professionisti della Struttura di Nefrologia e Dialisi di ASL1, in collaborazione con la Croce Rossa, saranno disponibili per fornire informazioni sulle principali patologie renali e sui fattori di rischio, nonché per effettuare mini screening gratuiti per monitorare la salute dei reni.

Questa giornata rappresenta un'occasione importante per ricordare come la prevenzione e l'informazione siano strumenti fondamentali per ridurre il rischio di sviluppare malattie renali, che spesso si manifestano in modo silente, senza sintomi evidenti.

“La prevenzione è il primo passo per prendersi cura dei propri reni e di tutta la propria salute. È fondamentale che i cittadini comprendano l’importanza di un controllo periodico, in particolare per chi è a rischio, come chi soffre di ipertensione o diabete”, sottolineano gli specialisti della Nefrologia e Dialisi di ASL1.

Oltre alla postazione di Sanremo, l'iniziativa si svolgerà anche a Imperia, in Piazza San Giovanni, dalle 10:00 alle 16:00, offrendo a tutti l’opportunità di ricevere informazioni utili e partecipare a screening.