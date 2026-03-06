 / Sanità

Sanità | 06 marzo 2026, 11:57

Bordighera, il declino cognitivo argomento ai “Giovedì del CDCD”

Il 12 marzo alla Casa della Comunità un pomeriggio dedicato a prevenzione e terapie con due neurologhe dell’Asl1

Prosegue il ciclo di incontri “Giovedì del CDCD”, organizzato dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1, con un nuovo appuntamento dedicato al declino cognitivo.

Giovedì 12 marzo, dalle ore 16 alle 17.30, presso la Casa della Comunità di Bordighera (retro ospedale Saint Charles, via Aurelia 122), si terrà una conferenza divisa in due moduli:

“Il declino cognitivo: come prevenirlo”, a cura della dottoressa Virginia Pelagotti, neurologa Asl1;

“Il declino cognitivo: terapie attuali e future”, con la dottoressa Maria Teresa Infante, neurologa Asl1.

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per chi assiste persone affette da declino cognitivo, offrendo informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del settore.

Redazione

