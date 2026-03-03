Aborto, libertà e diritti: domani alla chiesa Luterana un incontro pubblico a Sanremo

Tornare a discutere di aborto oggi significa interrogarsi su libertà, autodeterminazione, diritti e salute pubblica. Con questo obiettivo la rivista femminista MAREA, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Imperia e il Gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. promuovono l’incontro pubblico dal titolo “Di cosa parliamo quando parliamo di aborto?”, in programma mercoledì 4 marzo alle ore 17.30 presso la Chiesa Luterana, in Corso Garibaldi 37 a Sanremo.

Un appuntamento che nasce dall’esigenza – sottolineano le promotrici – di riportare il dibattito sui contenuti reali e concreti, al di là di contrapposizioni ideologiche e iniziative divisive. Al centro dell’incontro vi sarà la difesa della Legge 194/1978, norma che disciplina l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia e che, in un quadro di Stato laico, tutela la salute delle donne, garantisce sicurezza e assistenza sanitaria, e regola un percorso fondato sulla consapevolezza e sulla dignità individuale.

Le organizzatrici ribadiscono il proprio impegno storico a favore del diritto alla salute pubblica e all’autodeterminazione delle donne nelle scelte di libera coscienza. Ogni attacco alla legge, spiegano, rappresenta una forzatura che rischia di arretrare sul terreno dei diritti, alimentando divisioni e conflittualità. Piuttosto, occorre interrogarsi sul funzionamento concreto della normativa a distanza di oltre quarant’anni dalla sua approvazione: la piena accessibilità dei servizi, la presenza di personale sanitario non obiettore di coscienza, l’adeguatezza delle risorse, il ruolo dei servizi sociali e le opportunità di lavoro per le donne.

Il tema è tornato recentemente al centro dell’attenzione cittadina a Sanremo, in seguito alla proposta di installare una “campana per i non-nati” promossa dalla Curia. Dopo una presa di posizione pubblica attraverso una raccolta firme simbolica ma ampiamente partecipata, le associazioni hanno scelto di aprire uno spazio di confronto pubblico, con l’intento dichiarato di riportare il dibattito su un piano di concretezza e ragionevolezza, rimettendo al centro la dignità delle persone e la laicità delle istituzioni.

L’incontro sarà coordinato da Francesca Forleo, componente della Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Interverranno Monica Lanfranco, giornalista, formatrice e direttrice della rivista MAREA, ed Ersilia Ferrante, avvocata del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati del Foro di Imperia.

L’obiettivo, spiegano le promotrici, è ampliare gli spazi di informazione, confronto ed educazione in modo competente e libero, coinvolgendo donne e giovani generazioni in un percorso di consapevolezza. Un’occasione aperta alla cittadinanza per discutere in modo approfondito un tema che continua a interrogare la società italiana, nella prospettiva di una piena tutela dei diritti e della salute.





