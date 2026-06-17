Estate, musica e buon cibo: a Vallecrosia tornano i "Festini - Serate Danzanti" dell'Oratorio Don Bosco

Sabato 20 giugno, a partire dalle ore 20:00 fino a mezzanotte, il cortile dell’oratorio (situato in Via Col. Aprosio 433) ospiterà il primo evento dell’"Oratorio Summer Nights” una serie di iniziative che terranno compagnia fino al 14 agosto.

Un appuntamento imperdibile che unisce l'ottimo cibo, la convivialità e la voglia di stare insieme sotto le stelle, in pieno spirito salesiano.

Come si evince dalla locandina ufficiale dell'evento, i protagonisti della serata non saranno solo la musica e il divertimento, ma anche una ricca offerta gastronomica pensata per soddisfare ogni palato.

Il viaggio nei sapori comincerà con "Le Nostre Tre Paste", un tris di classici intramontabili della cucina italiana: Gnocchi ai 4 formaggi, Trofie al pesto e Penne all’amatriciana.

Per gli amanti dei secondi, la brace sarà l'assoluta protagonista con le immancabili rostelle (gli arrosticini), la salsiccia, il tutto accompagnato da contorni sfiziosi come patatine fritte e il freschissimo condiglione ligure.

Per concludere in dolcezza, non mancherà la scelta tra rinfrescanti gelati e la delicatezza della panna cotta.

Cibo d'eccellenza, ma anche tanto ritmo. La serata sarà animata da musica dal vivo e balli di gruppo che travolgeranno il pubblico di tutte le età. A firmare la colonna sonora e l'intrattenimento dell'evento sarà l'energia della Aldo, Bruno e Franco Band, pronta a far ballare il cortile dall'inizio alla fine della manifestazione.

L'ingresso è aperto a tutti: famiglie, giovani e meno giovani che desiderano trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Non resta che segnare la data in agenda!