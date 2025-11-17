Sanremo: via libera dell'amministrazione al progetto di riqualificazione del Parco-Hotel di corso Mazzini

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione relativo alla pratica SUAP 302/2022, compiendo un passo decisivo verso la riqualificazione complessiva del Parco-Hotel, storica struttura alberghiera situata in Corso Giuseppe Mazzini. Il progetto, presentato dalla società Marigian S.n.c., prevede un intervento di ampia portata volto all’ammodernamento degli spazi, al miglioramento dei servizi ricettivi e alla valorizzazione del parco circostante.

Il programma edilizio adottato in deroga agli strumenti urbanistici, mira a trasformare la struttura attraverso una serie di operazioni che riguardano sia gli interni sia gli spazi esterni. Tra gli interventi principali figurano:

- Recupero e ampliamento del piano interrato, destinato a ospitare hall, reception, lounge-bar, SPA e uffici amministrativi;

- Riorganizzazione del piano terreno, con nuovi spazi comuni quali bar e ristorante, oltre ai locali per deposito alimenti e laboratori di cucina;

- Cambio di destinazione d’uso del corpo posteriore, dove verranno realizzati alloggi;

- Riordino delle camere ai piani primo e secondo, con adeguamento dei servizi igienici e creazione di balconi sul prospetto sud;

- Ricollocazione della piscina esterna adiacente al piano terreno, con nuove aree dedicate a solarium, svago, bar e ristorante;

- Riqualificazione paesaggistica del parco, con piantumazione di essenze tipiche e ricostituzione del patrimonio vegetale originario

Poiché l’intervento comporta un ampliamento superiore ai limiti del vigente Piano Urbanistico Comunale, la realizzazione è consentita solo previa convenzione con il Comune. La società attuatrice si impegna a:

- Versare € 27.663,28 a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non ceduti;

- Mantenere per 20 anni la destinazione d’uso prevista dal progetto;

- Asservire i parcheggi pertinenziali, con trascrizione dell’atto nei registri immobiliari;

- Versare il contributo di costruzione, quantificato in € 95.938,97, suddiviso tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quota sul costo di costruzione e altri contributi di legge

È inoltre prevista la possibilità di rateizzare il costo di costruzione, con pagamento garantito da fideiussione.

La società realizzerà a proprie spese alcune opere pubbliche in parziale compensazione degli oneri dovuti. Si tratta di:

- Nuovo marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche;

- Pensilina per la fermata dell’autobus.

Il valore delle opere a scomputo è stato stimato in € 14.752,83 al netto del ribasso medio applicato agli appalti comunali dell’ultimo anno

La Giunta ha riconosciuto l’urgenza e l’importanza dell’intervento per il tessuto turistico-ricettivo cittadino. La riqualificazione del Parco-Hotel rappresenta infatti un passo significativo nel percorso di valorizzazione dell’offerta alberghiera di Sanremo, con ricadute positive previste sia sul fronte dell’accoglienza sia su quello dell’attrattività urbana.