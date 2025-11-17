 / Attualità

Attualità | 17 novembre 2025, 07:11

Sanremo: via libera dell'amministrazione al progetto di riqualificazione del Parco-Hotel di corso Mazzini

La società realizzerà a proprie spese alcune opere pubbliche in parziale compensazione degli oneri dovuti

Sanremo: via libera dell'amministrazione al progetto di riqualificazione del Parco-Hotel di corso Mazzini

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione relativo alla pratica SUAP 302/2022, compiendo un passo decisivo verso la riqualificazione complessiva del Parco-Hotel, storica struttura alberghiera situata in Corso Giuseppe Mazzini. Il progetto, presentato dalla società Marigian S.n.c., prevede un intervento di ampia portata volto all’ammodernamento degli spazi, al miglioramento dei servizi ricettivi e alla valorizzazione del parco circostante.

Il programma edilizio adottato in deroga agli strumenti urbanistici, mira a trasformare la struttura attraverso una serie di operazioni che riguardano sia gli interni sia gli spazi esterni. Tra gli interventi principali figurano:
- Recupero e ampliamento del piano interrato, destinato a ospitare hall, reception, lounge-bar, SPA e uffici amministrativi;
- Riorganizzazione del piano terreno, con nuovi spazi comuni quali bar e ristorante, oltre ai locali per deposito alimenti e laboratori di cucina;
- Cambio di destinazione d’uso del corpo posteriore, dove verranno realizzati alloggi;
- Riordino delle camere ai piani primo e secondo, con adeguamento dei servizi igienici e creazione di balconi sul prospetto sud;
- Ricollocazione della piscina esterna adiacente al piano terreno, con nuove aree dedicate a solarium, svago, bar e ristorante;
- Riqualificazione paesaggistica del parco, con piantumazione di essenze tipiche e ricostituzione del patrimonio vegetale originario 

Poiché l’intervento comporta un ampliamento superiore ai limiti del vigente Piano Urbanistico Comunale, la realizzazione è consentita solo previa convenzione con il Comune. La società attuatrice si impegna a:
- Versare € 27.663,28 a titolo di monetizzazione degli standard urbanistici non ceduti;
- Mantenere per 20 anni la destinazione d’uso prevista dal progetto;
- Asservire i parcheggi pertinenziali, con trascrizione dell’atto nei registri immobiliari;
- Versare il contributo di costruzione, quantificato in € 95.938,97, suddiviso tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quota sul costo di costruzione e altri contributi di legge 
È inoltre prevista la possibilità di rateizzare il costo di costruzione, con pagamento garantito da fideiussione.

La società realizzerà a proprie spese alcune opere pubbliche in parziale compensazione degli oneri dovuti. Si tratta di:
- Nuovo marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche;
- Pensilina per la fermata dell’autobus.
Il valore delle opere a scomputo è stato stimato in € 14.752,83 al netto del ribasso medio applicato agli appalti comunali dell’ultimo anno 

La Giunta ha riconosciuto l’urgenza e l’importanza dell’intervento per il tessuto turistico-ricettivo cittadino. La riqualificazione del Parco-Hotel rappresenta infatti un passo significativo nel percorso di valorizzazione dell’offerta alberghiera di Sanremo, con ricadute positive previste sia sul fronte dell’accoglienza sia su quello dell’attrattività urbana.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium