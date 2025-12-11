Regione, prosegue il piano alleggerimento dei cantieri sulle autostrade liguri verso le festività

Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei lavori sulla rete autostradale della Liguria in vista delle festività natalizie: dal 19 dicembre fino all’Epifania saranno rimossi i cantieri più impattanti. Il punto della situazione è stato fatto durante la riunione periodica del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti con i concessionari insieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Anci e Anas.



“La sospensione delle lavorazioni più impattanti sul traffico è certamente una buona notizia ed è frutto del dialogo costante avviato ormai da anni con tutti i soggetti interessati – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone - per evitare disagi in questo periodo di maggiore afflusso turistico in Liguria, tenendo conto della necessità degli interventi di ammodernamento della rete in capo alle concessionarie nel loro rapporto diretto con il ministero delle Infrastrutture. E' certamente il massimo alleggerimento possibile, messo in campo in considerazione delle esigenze del nostro territorio".



In particolare, per quanto riguarda le tratte di competenza di Concessioni del Tirreno, sull’Autostrada dei Fiori A6 Torino – Savona da sabato 20 dicembre verrà rimosso il cantiere relativo all’adeguamento della galleria Bricco tra Savona e Altare in direzione Torino. La rimozione di tale cantiere comporterà il dimezzamento dell’estensione dei restringimenti di carreggiata in direzione Torino.

Per completare alcune attività di finitura, da mercoledì 7 gennaio e sino al 31 gennaio, in corrispondenza della suddetta galleria verrà posizionata una strettoia ad un'unica corrente veicolare che verrà rimossa nei fine settimana.



Per quanto riguarda la tratta A10 Savona – Ventimiglia, con l’obiettivo di agevolare la viabilità in vista delle imminenti festività natalizie, Concessioni del Tirreno rimuoverà tutti i cantieri diurni dalle ore 14 di venerdì 19 dicembre sino alle ore 12 di mercoledì 7 gennaio 2026.



Sulla tratta A12 Sestri Levante – Livorno la concessionaria riaprirà da martedì 23 dicembre a mercoledì 7 gennaio la rampa di uscita dello svincolo di Ceparana per i veicoli provenienti da Livorno. I lavori di potenziamento del casello riprenderanno dopo le festività per concludersi entro febbraio 2026.

Resteranno, invece, attivi i cantieri attualmente in essere, compreso il restringimento ad una corsia della carreggiata della diramazione A15 in direzione La Spezia in prossimità del Comune di Santo Stefano Magra, relativo al completamento della terza ed ultima fase del nuovo attraversamento del canale della Gora dei Molini, al fine di consentire un maggior deflusso delle acque, in caso di eventi atmosferici straordinari. Il prolungamento del cantiere anche nel periodo natalizio e sino al 26 gennaio si è reso necessario a seguito degli allagamenti delle aree oggetto di intervento durante il mese di novembre.



Per quanto riguarda le tratte di competenza di Aspi, prosegue il piano di alleggerimento dei cantieri impattanti in vista delle festività natalizie. Nel dettaglio, a partire dal 20 dicembre e fino al 12 gennaio sulla A26 tra Voltri e Ovada verranno sospesi i lavori di ammodernamento con scambio a bretella che attualmente interessano il tratto tra Masone e Ovada, al fine di rendere più scorrevole la rete in un periodo di maggior traffico. Nello stesso periodo la A10 Genova-Savona sarà completamente libera da cantieri impattanti e così anche la A12 Genova-Sestri Levante. Rimarranno inalterati invece i due cantieri presenti sulla A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.



Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi dopo le festività per fare il punto sulla ripresa delle lavorazioni in vista delle festività pasquali e i ponti primaverili.