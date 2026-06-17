Triora, alla vigilia del solstizio tornano le leggende e i misteri del Ghost Tour

Sabato 20 giugno, alle 22:00, torna il Ghost Tour Triora, l’esperienza narrativa notturna di Autunnonero dedicata alla storia, alle leggende e al folklore del Paese delle Streghe, nell’Alta Valle Argentina.

Il Ghost Tour può essere prenotato online su www.autunnonero.com.

L’appuntamento si inserisce nel calendario della “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”, iniziativa a cui aderisce anche Triora, offrendo ai visitatori un’occasione speciale per scoprire il borgo in una delle sue atmosfere più suggestive.

A condurre il pubblico lungo le vie dell’antico centro storico saranno gli Storyteller Brigida Melga e Kevin Ginulla, in un percorso che attraversa i luoghi più suggestivi del paese, intrecciando memoria storica, racconti popolari, superstizioni, vicende del processo alle streghe del 1587 e credenze radicate nella cultura delle Alpi Liguri. Il progetto, frutto di ricerche storiche e folkloriche, ha testi e direzione creativa di Andrea Scibilia, fondatore di Autunnonero.

La data del 20 giugno cade in un momento particolarmente significativo dell’anno: la vigilia del solstizio d’estate e l’avvicinarsi della festa di San Giovanni Battista, patrono di Triora, chiamato in dialetto locale San Zane.

A Triora, la ricorrenza di San Giovanni è ancora oggi una delle feste più sentite. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, in piazza della Collegiata, si accendono gli “osi”, i tradizionali falò in onore del Battista: fuochi rituali e purificatori, eredità di pratiche antichissime che la tradizione cristiana ha accolto e trasformato nel corso dei secoli.

Il legame tra San Giovanni, il fuoco e il solstizio d’estate apre uno dei passaggi più affascinanti del Ghost Tour Triora. Come il Natale nel cuore dell’inverno, anche la notte di San Giovanni segna un momento di passaggio: un tempo sospeso tra presagi, prodigi e antiche paure legate alla manifestazione delle streghe.

Il Ghost Tour Triora accompagna il pubblico dentro questo immaginario, restituendo il borgo non come semplice scenario, ma come luogo vivo di memoria, paura e racconto. Un viaggio notturno tra i carrugi del centro storico, la piazza della Collegiata, il castello, l’antico Palazzo Capponi e la Cabotina, dove si dice si riunissero le bàgiue, le streghe di Triora.

Le prossime date del Ghost Tour Triora sono:

20 giugno

4, 25 luglio

1, 15, 22, 29 agosto

Nelle date del 15, 22 e 29 agosto, dopo il tour, sarà possibile partecipare anche a “Il Volo degli Striges”, un’esperienza teatrale, visiva ed emozionale in cui le atmosfere degli affreschi infernali dei Sette Vizi Capitali, custoditi nella chiesa di San Bernardino a Triora, si intrecciano al volo degli splendidi rapaci notturni dell’Associazione Terra di Confine.

La partenza del Ghost Tour Triora è prevista alle 22:00 davanti ai portici all’inizio del centro storico.

La prenotazione è obbligatoria.