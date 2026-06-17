Sanremo, il Roof Garden ospita lo spettacolo di Gabriele Cirilli

Dopo il successo del primo appuntamento del calendario eventi sabato 4 aprile, con lo show di Matteo Ghione & the Ambassadors, bissato con Dario Cassini il 2 maggio, e il 31 maggio Beatle Story il prossimo imperdibile appuntamento con il calendario eventi del casinò è per il 27 giugno. Si esibisce uno degli attori che incarnano la comicità italiana Gabriele Cirilli. portando in scena tutta la sua travolgente capacità di coinvolgere il pubblico con i personaggi storici, che lo hanno fatto amare dal grande pubblico.

La serata, già Sold Out, scandita da un ciclone di risate con un menù di grande originalità e qualità, è dedicata ai clienti della Casa da Gioco ma è anche aperta al pubblico. Per chi volesse inserirsi nella lista di attesa il costo della cena e spettacolo è fissato in 120 euro a persona. Per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it

Questi i prossimi appuntamenti

Sabato 18 luglio si presentano al pubblico del Roof Garden i Gemelli di Guidonia; tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita.

Venerdì 14 agosto, omaggio a Ferragosto, con Baluba Shake, che si scateneranno in “The Sixties Night”, in un solo show, tante emozioni.

Sabato 5 settembre il calendario prospetta uno spettacolo originale e coinvolgente Battle of The Sexes - Comedy Night, Una sfida tutta da ridere: uomini contro donne, o forse… dalla stessa parte?”

Anche per questi spettacoli per info e prenotazioni 388-2448828. www.casinosanremo.it

“Il nuovo calendario di eventi al Roof Garden rappresenta un tassello dell’offerta turistica di Sanremo per la stagione 2026. La proposta della Casa da Gioco conferma la nostra vocazione all’accoglienza e al glamour.

Attraverso questa rassegna, che spazia dalla musica alla comicità più amata del panorama nazionale - afferma l’assessore al turismo avv. Alessandro Sindoni - riusciamo ad offrire a cittadini e turisti un'esperienza completa, ricca di cultura e intrattenimento. Il successo degli appuntamenti è la prova che esiste una forte domanda di eventi di qualità, capaci di creare quel connubio perfetto tra eleganza e divertimento. Accogliamo quindi con favore un programma che si armonizza con le manifestazioni cittadine, rivolgendo un ringraziamento al Presidente Di Meco e a tutto il Consiglio di Amministrazione per aver realizzato questo calendario.”

“Il Programma eventi primaverili ed estivi ha come suo punto di forza la presenza di grandi protagonisti a livello nazionale - sottolinea il presidente e Amministratore Delegato del Casinò, dott. Giuseppe Di Meco con i consiglieri dott.sa Sonia Balestra e arch. Mauro Menozzi - con show pensati per la clientela della Casa da Gioco. Si spazia dalla musica internazionale, a quella Anni Sessanta, all’omaggio ai Beatles, ai ritmi coinvolgenti ai momenti di comicità e di sottile ironia. Abbiamo voluto scegliere diversificate tipologie di spettacoli, per soddisfare le aspettative dei clienti, al centro di ogni politica dell’intrattenimento. Il programma, che si armonizza con il calendario eventi cittadino, si compone di serate allegre in un ambiente elegante con personaggi e spettacoli piacevoli. Trascorreremo insieme alla nostra clientela serate che si faranno ricordare.”